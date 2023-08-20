📹 Это искусство. Смотрим гол Месси с разных ракурсов. Лео повторил шедевр из 2010-го
Единственный мяч «Интер Майами» в основное время финала Кубка лиг забил Лео Месси. Гол получился ну очень красивым – повторы с разных ракурсов не перестают вируситься в сети. Мы собрали лучшие.
Из-за ворот.
Счастливчик поймал исторический момент на телефон!
Как это видят операторы.
Оказывается, этот мяч Лео очень похож на гол «Штутгарту» в Лиге чемпионов-2009/10.
Как сказал Владимир Стогниенко -
"Только выдающиеся люди, в самый важный момент могут забивать такие мячи"!!!