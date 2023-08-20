Гаспачо
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📹 Это искусство. Смотрим гол Месси с разных ракурсов. Лео повторил шедевр из 2010-го

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Единственный мяч «Интер Майами» в основное время финала Кубка лиг забил Лео Месси. Гол получился ну очень красивым – повторы с разных ракурсов не перестают вируситься в сети. Мы собрали лучшие.

Из-за ворот.

Счастливчик поймал исторический момент на телефон!

Как это видят операторы.

Оказывается, этот мяч Лео очень похож на гол «Штутгарту» в Лиге чемпионов-2009/10.

3 комментария

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Hella black
Высший пилотаж,магия вне Хогвартса !
Как сказал Владимир Стогниенко -
"Только выдающиеся люди, в самый важный момент могут забивать такие мячи"!!!
+2
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Bazilic
Рано он уехал, ох как рано(
+1
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Игорь Климов
Гол шедевр от Лео Месси!
0
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