Единственный мяч «Интер Майами» в основное время финала Кубка лиг забил Лео Месси. Гол получился ну очень красивым – повторы с разных ракурсов не перестают вируситься в сети. Мы собрали лучшие.

Из-за ворот.

Счастливчик поймал исторический момент на телефон!

Как это видят операторы.

Оказывается, этот мяч Лео очень похож на гол «Штутгарту» в Лиге чемпионов-2009/10.