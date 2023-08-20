13 комментариев

🏆 Смотрим на шкаф с трофеями Месси. Их уже 44, а первый взял 18 лет назад
Вы уже знаете – «Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» в финале Кубка лиг и взял первый трофей в истории. Герой турнира – Лео Месси, для него этот титул стал 44-м в карьере. Аргентинец обошел по числу трофеев бывшего партнера Дани Алвеса.
Взглянем на карьеру Месси через призму его шкафчика с трофеями:
• Ла Лига – 10 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
• Суперкубок Испании – 8 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
• Кубок Испании – 7 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
• ЛЧ – 4 🏆🏆🏆🏆
• Суперкубок УЕФА – 3 🏆🏆🏆
• Клубный ЧМ – 3 🏆🏆🏆
• чемпионат Франции – 2 🏆🏆
• ЧМ – 1 🏆
• Олимпиада – 1 🏆
• Копа Америка – 1 🏆
• Финалиссима – 1 🏆
• молодежный ЧМ – 1 🏆 (первый трофей Лео)
• Суперкубок Франции – 1 🏆
• Кубок Североамериканских лиг – 1 🏆
Другой уже на футбольном Олимпе,рядом с Марадоной и Пеле