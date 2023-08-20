13 комментариев

Вы уже знаете – «Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» в финале Кубка лиг и взял первый трофей в истории. Герой турнира – Лео Месси, для него этот титул стал 44-м в карьере. Аргентинец обошел по числу трофеев бывшего партнера Дани Алвеса.

Взглянем на карьеру Месси через призму его шкафчика с трофеями:

• Ла Лига – 10 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

• Суперкубок Испании – 8 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

• Кубок Испании – 7 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

• ЛЧ – 4 🏆🏆🏆🏆

• Суперкубок УЕФА – 3 🏆🏆🏆

• Клубный ЧМ – 3 🏆🏆🏆

• чемпионат Франции – 2 🏆🏆

• ЧМ – 1 🏆

• Олимпиада – 1 🏆

• Копа Америка – 1 🏆

• Финалиссима – 1 🏆

• молодежный ЧМ – 1 🏆 (первый трофей Лео)

• Суперкубок Франции – 1 🏆

• Кубок Североамериканских лиг – 1 🏆