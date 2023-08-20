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🏆 Смотрим на шкаф с трофеями Месси. Их уже 44, а первый взял 18 лет назад

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Вы уже знаете – «Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» в финале Кубка лиг и взял первый трофей в истории. Герой турнира – Лео Месси, для него этот титул стал 44-м в карьере. Аргентинец обошел по числу трофеев бывшего партнера Дани Алвеса.

Взглянем на карьеру Месси через призму его шкафчика с трофеями:

• Ла Лига – 10 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

• Суперкубок Испании – 8 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

• Кубок Испании – 7 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

• ЛЧ – 4 🏆🏆🏆🏆

• Суперкубок УЕФА – 3 🏆🏆🏆

• Клубный ЧМ – 3 🏆🏆🏆

• чемпионат Франции – 2 🏆🏆

• ЧМ – 1 🏆

• Олимпиада – 1 🏆

• Копа Америка – 1 🏆

• Финалиссима – 1 🏆

• молодежный ЧМ – 1 🏆 (первый трофей Лео)

• Суперкубок Франции – 1 🏆

• Кубок Североамериканских лиг – 1 🏆

13 комментариев

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Игорь Климов
Лео Месси величайший футболист в истории! 🐐🇦🇷
+10
-1
+9
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Мурад Сабиев
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Продолжай в том же духе, любитель клубнички, это нас всех веселит 😂
+8
0
+8
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Темирхан Бекпембетов
Ответ Роман
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эххх, как же любите завидовать 😂😂😂 смешно
+7
-1
+6
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Mammadov.pro
Ну что тут сказать, легенда, великий, лучший из лучших
+3
0
+3
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Hella black
Только пожалуйста не показывайте это Роналду ! Человек отошёл от дел и просто загорает в Саудовской Аравии. Не доводите до греха 😎
+2
0
+2
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Лига Футбола
а представьте, если бы взял 5 лч в 2019, две копы в 15 и 16 годах, и второй ЧМ в 2014, тогда бы не только нормальные фанаты футбола поняли, что он лучший за всю историю игры, но даже фанаты Криша бы это признали
+2
0
+2
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Hella black
Ответ Лига Футбола
а представьте, если бы взял 5 лч в 2019, две копы в 15 и 16 годах, и второй ЧМ в 2014, тогда бы не только нормальные фанаты футбола поняли, что он лучший за всю историю игры, но даже фанаты Криша бы это признали
Всему адекватному миру понятно что Лёня на голову выше ☝🏼 этот вопрос закрыт давно. Только СМИ поддерживают эту теорию о равенстве. Один барахтается в пустыни 🏜️
Другой уже на футбольном Олимпе,рядом с Марадоной и Пеле
+2
0
+2
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Марслан Акматалиев
Ответ Лига Футбола
а представьте, если бы взял 5 лч в 2019, две копы в 15 и 16 годах, и второй ЧМ в 2014, тогда бы не только нормальные фанаты футбола поняли, что он лучший за всю историю игры, но даже фанаты Криша бы это признали
эти поражения сделали Лео только сильнее и лучше
+1
0
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Темирхан Бекпембетов
Месси от бога, пришел собрать урожай в Америке
+1
-1
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predMBAPPE
ЧПЭЭЭЭК!!! 😎👑🇦🇷
0
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Shoxruh Abdunazarov
Ответ Роман
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И всё равно у Месси больше трофеев чем у Роналду 🤣🤣🤣, это факт 💯💯💯
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Atash Yoldashow
Ответ Роман
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-8 это твой уровень
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