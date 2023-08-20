B/R Football не мог пройти мимо первого трофея Лео Месси за «Интер Майами» и выкатил очередной мультфильм. Любопытно, что пост на официальном аккаунте B/R появился сразу после финального свистка.

В этих 45 секундах – главное менеджерское решение Бекхэма, трансформация «Майами» и первый трофей. Лео прилетает на вертолете и собирает бригаду из друзей по «Барсе», с которыми строит шкаф для трофеев.

Месси не только делегирует, но и сам берет в руки молоток. После – открывает бургерную и кормит всю команду.