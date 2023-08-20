8 комментариев

Перед награждением игроков «Интер Майами» операторы не отводили фокус с Лео Месси – с ним хотели сфотографироваться абсолютно все, а он, кажется, хотел просто побыть с семьей.

Антонелла и сыновья приезжают на каждый матч Лео. Любой финал, любая церемония – семья Месси всегда с ним.

Если кто-то смотри на вас так же, как Антонелла на Лео, вы нашли счастье.