8 комментариев

❤️ После победы Месси окружила толпа знаменитостей, а он пробирался к жене. Антонелла рядом с Лео на каждом большом событии
Перед награждением игроков «Интер Майами» операторы не отводили фокус с Лео Месси – с ним хотели сфотографироваться абсолютно все, а он, кажется, хотел просто побыть с семьей.
Антонелла и сыновья приезжают на каждый матч Лео. Любой финал, любая церемония – семья Месси всегда с ним.
Если кто-то смотри на вас так же, как Антонелла на Лео, вы нашли счастье.
СКУНБ им. Лермонтова
Президент Обама и его жена Мишель решили пойти на незапланированный ужин в ресторан, который был не слишком роскошен.
Когда они уже сидели за столиком, владелец ресторана спросил у охранника Обамы, может ли он обратиться к первой леди в частном порядке.
Затем у Мишель и этого мужчины состоялся разговор. После этого разговора президент Обама спросил Мишель: “Почему он был так заинтересован в общении с тобой?” Она ответила, что в её подростковые годы, он был безумно влюблён в неё.
Президент Обама сказал: “Так что, если бы ты вышла за него замуж, ты бы сейчас могла быть владелицей этого прекрасного ресторана?” И Мишель ответила: “Нет. Если бы я вышла за него замуж, он бы стал президентом”.