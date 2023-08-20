Гаспачо
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❤️ После победы Месси окружила толпа знаменитостей, а он пробирался к жене. Антонелла рядом с Лео на каждом большом событии

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Перед награждением игроков «Интер Майами» операторы не отводили фокус с Лео Месси – с ним хотели сфотографироваться абсолютно все, а он, кажется, хотел просто побыть с семьей.

Антонелла и сыновья приезжают на каждый матч Лео. Любой финал, любая церемония – семья Месси всегда с ним.

Если кто-то смотри на вас так же, как Антонелла на Лео, вы нашли счастье.

8 комментариев

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Agent Smith
Чудесная семья.
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Hella black
За каждым великим мужчиной стоит великая женщина
СКУНБ им. Лермонтова
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Hella black
А вот вам история 44 президента США Б.Обамы

Президент Обама и его жена Мишель решили пойти на незапланированный ужин в ресторан, который был не слишком роскошен.

Когда они уже сидели за столиком, владелец ресторана спросил у охранника Обамы, может ли он обратиться к первой леди в частном порядке.

Затем у Мишель и этого мужчины состоялся разговор. После этого разговора президент Обама спросил Мишель: “Почему он был так заинтересован в общении с тобой?” Она ответила, что в её подростковые годы, он был безумно влюблён в неё.

Президент Обама сказал: “Так что, если бы ты вышла за него замуж, ты бы сейчас могла быть владелицей этого прекрасного ресторана?” И Мишель ответила: “Нет. Если бы я вышла за него замуж, он бы стал президентом”.
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Hunteralex
Ответ Hella black
А вот вам история 44 президента США Б.Обамы Президент Обама и его жена Мишель решили пойти на незапланированный ужин в ресторан, который был не слишком роскошен. Когда они уже сидели за столиком, владелец ресторана спросил у охранника Обамы, может ли он обратиться к первой леди в частном порядке. Затем у Мишель и этого мужчины состоялся разговор. После этого разговора президент Обама спросил Мишель: “Почему он был так заинтересован в общении с тобой?” Она ответила, что в её подростковые годы, он был безумно влюблён в неё. Президент Обама сказал: “Так что, если бы ты вышла за него замуж, ты бы сейчас могла быть владелицей этого прекрасного ресторана?” И Мишель ответила: “Нет. Если бы я вышла за него замуж, он бы стал президентом”.
Смешная она.
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Atash Yoldashow
Какой же Месси счастливый сейчас😍 и как же он заряжает окружающих 😊
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Арг
Ответ Hunteralex
Смешная она.
Наглая. А Обама не поставил ее на место, еще видимо и гордится своим унижением
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Машина Мощная
у GOATa не жизнь а сказка.
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Роман
бургер-король 😍
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