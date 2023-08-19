Гаспачо
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Роналду, похоже, закончился. Криштиану потратил два убойных момента, когда его команда горела 0:1. Один из них – полный кошмар 😱😱😱

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У Криштиану дела идут не очень: его «Аль-Наср» проиграл оба стартовых матча в чемпионате, при этом португалец снова не забил.

Криштиану упустил два опасных момента, пока его команда горела 0:1. Первый – когда на 63-й минуте он убежал один на один, но затормозил и не сделал вообще ничего.

Второй – в самой концовке: открылся в слепой зоне защитника, но попал в штангу с позиции, с которой 10 лет назад не промазал даже с закрытыми глазами.

8 комментариев

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Дмитрий Илющенко
Что здесь делают теги МЮ, Реала и Юве?
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Роман
В первом моменте чистый офсайд и Рон уже знал. Поэтому смысл доигрывать эпизод.
У Рона первая штанга, когда у Месси в сезоне 21/22 в каждом матче были. Что-то мы не видели новостей от Гаспачо, что Месси закончился.
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Артём Поддубный
Я может кому-то секрет открою, но Роналду ещё в Реале закончился)
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Джавез Тилл
😱😱😱 Скоро на 🔥🔥🔥 поменяются!
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