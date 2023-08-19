8 комментариев

У Криштиану дела идут не очень: его «Аль-Наср» проиграл оба стартовых матча в чемпионате, при этом португалец снова не забил.

Криштиану упустил два опасных момента, пока его команда горела 0:1. Первый – когда на 63-й минуте он убежал один на один, но затормозил и не сделал вообще ничего.

Второй – в самой концовке: открылся в слепой зоне защитника, но попал в штангу с позиции, с которой 10 лет назад не промазал даже с закрытыми глазами.