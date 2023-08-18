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Мужская романтика: в кадр попал эпизод как Криштиану Роналду целует Садьо Мане

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Садьо Мане Садьо Мане
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

Так одноклубники отпраздновали гол.

В сети появилась запись одного из эпизодов матча «Аль-Насра» - на ней Криштиану Роналду целует своего партнера по команде Садьо Мане после забитого гола.

Мане перешел в команду Роналду из «Баварии». Немецкий клуб получил за сенегальского вингера 28-30 миллионов евро с учетом возможных бонусов.

В «Аль-Насре» Садьо Мане будет получать более 40 миллионов евро в год после уплаты налогов.

В клубе он присоединился к Криштиану Роналду, Марцело Брозовичу, Алексу Теллесу и Секо Фофана.

Мане провел в «Баварии» один сезон – он перешел в клуб из «Ливерпуля». У него 12 голов и 6 результативных передач в 38 матчах за мюнхенцев.

3 комментария

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Растиньяк
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Дима Костылев
Да чего админы докатились.. Ну и что? Напишите ещё как кто-то попу кому-то подтер
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