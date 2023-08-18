Месси о переходе в «ПСЖ»: «Моя поездка в Париж не была ни запланированной, ни желаемой. Я не хотел уезжать из «Барселоны»
Лионель Месси провел свою первую пресс-конференцию с момента своего прибытия во Флориду.
Касаясь различных тем, он открыто признался, что уходить из «Барселоны» никогда не было его намерением.
«Моя поездка в Париж не была ни запланированной, ни желаемой. Я не хотел уезжать из Барселоны.
Мне пришлось быстро привыкать к новому месту после стольких лет в «Барсе», и это было сложно, но, к счастью, это сильно отличается от того, что происходит со мной сейчас в Майами. Я счастлив. здесь».
Уход Месси из «Барселоны» в 2021 году стал одним из самых неожиданных трансферов всех времен. Аргентинец был вынужден найти новый клуб из-за финансовых проблем «блауграны».
После двух лет во французской столице Месси уехал из Европы в США.
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