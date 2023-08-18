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Месси о переходе в «ПСЖ»: «Моя поездка в Париж не была ни запланированной, ни желаемой. Я не хотел уезжать из «Барселоны»

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Лионель Месси провел свою первую пресс-конференцию с момента своего прибытия во Флориду.

«Я не хотел уходить из «Барселоны»: Месси нарушил молчание о переходе в «ПСЖ»

Касаясь различных тем, он открыто признался, что уходить из «Барселоны» никогда не было его намерением.

«Моя поездка в Париж не была ни запланированной, ни желаемой. Я не хотел уезжать из Барселоны.

Мне пришлось быстро привыкать к новому месту после стольких лет в «Барсе», и это было сложно, но, к счастью, это сильно отличается от того, что происходит со мной сейчас в Майами. Я счастлив. здесь».

Уход Месси из «Барселоны» в 2021 году стал одним из самых неожиданных трансферов всех времен. Аргентинец был вынужден найти новый клуб из-за финансовых проблем «блауграны».

После двух лет во французской столице Месси уехал из Европы в США.

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