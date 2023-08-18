Все дело в детях аргентинца.

«Мои трое детей все еще на каникулах и еще не пошли в школу, поэтому каждый вечер мы смотрим фильмы о супергероях.

Они придумали эту идею и попросили меня, чтобы всякий раз, когда я забиваю гол, устраивать «супергеройский праздник».

Но я планирую делать это только для домашних играх, когда дети здесь, рядом со мной, чтобы мы могли разделить эти моменты вместе».