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Месси рассказал, кто придумал празднования голов в стиле супергероев - это «фишка» появилась у Лео после переезда в США

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Все дело в детях аргентинца.

«Мои трое детей все еще на каникулах и еще не пошли в школу, поэтому каждый вечер мы смотрим фильмы о супергероях.

Они придумали эту идею и попросили меня, чтобы всякий раз, когда я забиваю гол, устраивать «супергеройский праздник».

Но я планирую делать это только для домашних играх, когда дети здесь, рядом со мной, чтобы мы могли разделить эти моменты вместе».

6 комментариев

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Barcelonafun
Когда твои дети не понимают какого масштаба их батя. Прикольно)
+14
0
+14
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Никита Смолов
Ответ serber23
Красивая легенда, но известно, что дело в спонсорском контракте
Кому известно, тебе лично ?
+2
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Аман Кайратов
Ответ serber23
Красивая легенда, но известно, что дело в спонсорском контракте
Ни у Месси или МЛС нет контрактов с Дисней. Только Эпл ТВ. А в Эпл ТВ не показывают фильмы и сериалы Марвел.
+1
0
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rej1sta
Ответ serber23
Красивая легенда, но известно, что дело в спонсорском контракте
Так контракт вроде с МЛС(и то не факт), а Месси там еще не сыграл даже.
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