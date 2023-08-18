Месси рассказал, кто придумал празднования голов в стиле супергероев - это «фишка» появилась у Лео после переезда в США
Все дело в детях аргентинца.
«Мои трое детей все еще на каникулах и еще не пошли в школу, поэтому каждый вечер мы смотрим фильмы о супергероях.
Они придумали эту идею и попросили меня, чтобы всякий раз, когда я забиваю гол, устраивать «супергеройский праздник».
Но я планирую делать это только для домашних играх, когда дети здесь, рядом со мной, чтобы мы могли разделить эти моменты вместе».
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