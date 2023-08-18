Роналду и Рамос зарубились в соцсетях - угадайте, кто вышел победителем в этой дуэли 🔥
Бывшие партнеры по «Реалу» знают как задеть друг друга.
Сначала Криштиану Роналду пошутил о количестве подписчиков Серхио Рамоса в инстаграме.
Бывший защитник «Реала» опубликовал сообщение о том, что за его страницей теперь следят 60 миллионов пользователей.
«Мы начали в 2014 году и теперь, хотя это казалось невозможным, набрали 60 млн», – отметил испанец.
«Тебе нужен еще один ноль, чтобы догнать меня», – написал в комментариях форвард «Аль-Насра», добавив хохочущий смайл.
Впрочем, Рамос быстро нашелся, что ответить португальцу. «Тебе нужен Кубок мира, чтобы догнать меня».
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