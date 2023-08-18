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Роналду и Рамос зарубились в соцсетях - угадайте, кто вышел победителем в этой дуэли 🔥

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Бывшие партнеры по «Реалу» знают как задеть друг друга.

Сначала Криштиану Роналду пошутил о количестве подписчиков Серхио Рамоса в инстаграме.

Бывший защитник «Реала» опубликовал сообщение о том, что за его страницей теперь следят 60 миллионов пользователей.

«Мы начали в 2014 году и теперь, хотя это казалось невозможным, набрали 60 млн», – отметил испанец.

«Тебе нужен еще один ноль, чтобы догнать меня», – написал в комментариях форвард «Аль-Насра», добавив хохочущий смайл.

Впрочем, Рамос быстро нашелся, что ответить португальцу. «Тебе нужен Кубок мира, чтобы догнать меня».

4 комментария

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Sergy Grand
мощный ответ, че
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Игорь Климов
Рамос ответил фактом.🏆
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Алексей Воскресенский
Красава
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KenyaKana
Рамос красавчик! Коммент Криша не был уместным. Да, друзья в шутку иногда возможно унижают друг друга. Но это не должно быть на показ всем. Но ответка от Рамоса шикарная.
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