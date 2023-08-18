Бывшие партнеры по «Реалу» знают как задеть друг друга.

Сначала Криштиану Роналду пошутил о количестве подписчиков Серхио Рамоса в инстаграме.

Бывший защитник «Реала» опубликовал сообщение о том, что за его страницей теперь следят 60 миллионов пользователей.

«Мы начали в 2014 году и теперь, хотя это казалось невозможным, набрали 60 млн», – отметил испанец.

«Тебе нужен еще один ноль, чтобы догнать меня», – написал в комментариях форвард «Аль-Насра», добавив хохочущий смайл.

Впрочем, Рамос быстро нашелся, что ответить португальцу. «Тебе нужен Кубок мира, чтобы догнать меня».