Гаспачо
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Главный фанат Неймара купил новую форму «Барсы» в ожидании трансфера. Не показывайте бразильцу, что стало с его футболкой

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С начала трансферного окна многие инсайдеры связывали Неймара с «Барселоной», причем было даже две волны слухов. Обе заканчивались тем, что трансфер блокировал Хави. Однако некоторые болельщики продолжали верить.

Один парень даже купил новую форму «Барсы» с именем Неймара на спине. Когда он узнал, что бразилец все-таки уехал в Саудовскую Аравию, то не сдержал и эмоций и выбросил с майкой. Доехала она до свалки или нет – не так важно, ведь перфоманс получился классным. Парень даже поставил Нея на обои телефона.

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