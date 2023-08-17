С начала трансферного окна многие инсайдеры связывали Неймара с «Барселоной», причем было даже две волны слухов. Обе заканчивались тем, что трансфер блокировал Хави. Однако некоторые болельщики продолжали верить.

Один парень даже купил новую форму «Барсы» с именем Неймара на спине. Когда он узнал, что бразилец все-таки уехал в Саудовскую Аравию, то не сдержал и эмоций и выбросил с майкой. Доехала она до свалки или нет – не так важно, ведь перфоманс получился классным. Парень даже поставил Нея на обои телефона.