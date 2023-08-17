7 комментариев

Гаспачо
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ИИ попросили составить топ игроков, которые лучше всего проявляли себя в решающих мачтах. Ни Месси, ни Роналду не заняли первое место

Лионель Месси Лионель Месси
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Диего Марадона Диего Марадона
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Серхио Рамос Серхио Рамос
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Бездушная машина выбрала достойного победителя.

SportBible обратился к ChatGPT и попросил его составить список игроков (действующих и бывших), которые могли переломить ход игры в самые важные моменты для своей команды.

Логично было бы предположить, что ИИ должен был выбрать либо Месси, либо Роналду, которые являются главными звездами современного футбола последних лет, и кто, как не они, являются лучшими игроками решающих матчей. Искусственный интеллект отметил достижения Лео и Криша, поставив их на второе и третье место, но победителем стал легендарный футболист, которого уже нет в живых. 

Список лучших футболистов, способных проявить себя в важных матчах, по версии ChatGPT (с пояснениями от него же):

1. Диего Марадона. Марадона, которого многие считают одним из величайших футболистов всех времен, обладал исключительным умением изменить все в решающие моменты. Его знаменитые «Рука Бога» и «Гол столетия» в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года против Англии — лишь пара примеров.

2. Лионель Месси. Месси, известный своей невероятной способностью проявлять себя в важных матчах, имеет длинный послужной список решающих голов и выступлений как за «Барселону», так и за сборную Аргентины. Он регулярно активизировался в ключевые моменты на протяжении всей своей карьеры.

3. Криштиану Роналду. Подобно Месси, Роналду известен своей игрой в решающих матчах и способностью забивать голы в критических ситуациях. У него замечательный послужной список забитых мячей в важных играх за такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Ювентус» и сборная Португалии.

Определив тройку лучших, ChatGPT на этом не остановился. ИИ также хотел отметить вклад еще нескольких игроков.

Зинедин Зидан. Зидан известен своей элегантностью и умением блистать на самых больших аренах. Его голы в финале чемпионата мира 1998 года за Францию ​​и его культовый удар с разворота в финале Лиги чемпионов УЕФА 2002 года за «Реал Мадрид» являются лучшими тому примерами.

Андрес Иньеста. Победный гол Иньесты в финале чемпионата мира 2010 года за сборную Испании и его жизненно важный вклад в результаты «Барселоны» на протяжении всей его карьеры тоже позволяют его назвать «джокером» футбола.

Серхио Рамос. Центральный защитник Рамос, известный своими лидерскими качествами и способностью забивать важные голы, часто активизировался, когда его команда больше всего нуждалась в нем, особенно в «Реале».

Согласны с выбором ИИ? Или же, по вашему мнению, тут кого-то не хватает?

7 комментариев

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Юра Мисайлов
Рамос по важным на мой вкус выше Роналду/Месси
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Bazilic
Думал Ди Мария на первом месте будет
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Отец Абду
5 игроков, забивших больше всего голов в финалах:

1. Месси - 34 голов
2. Пеле - 31 голов
3. Роналду - 22 голов
4. Неймар - 21 голов
5. Ромарио - 19 голов
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Стэн Смит
А где же хвалёный Пеле?
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Rule1
Ответ Стэн Смит
А где же хвалёный Пеле?
На небесах ! И не стыдно же
0
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Rule1
Ответ Bazilic
Думал Ди Мария на первом месте будет
Хороший вариант
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