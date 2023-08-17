7 комментариев

Бездушная машина выбрала достойного победителя.

SportBible обратился к ChatGPT и попросил его составить список игроков (действующих и бывших), которые могли переломить ход игры в самые важные моменты для своей команды.

Логично было бы предположить, что ИИ должен был выбрать либо Месси, либо Роналду, которые являются главными звездами современного футбола последних лет, и кто, как не они, являются лучшими игроками решающих матчей. Искусственный интеллект отметил достижения Лео и Криша, поставив их на второе и третье место, но победителем стал легендарный футболист, которого уже нет в живых.

Список лучших футболистов, способных проявить себя в важных матчах, по версии ChatGPT (с пояснениями от него же):

1. Диего Марадона. Марадона, которого многие считают одним из величайших футболистов всех времен, обладал исключительным умением изменить все в решающие моменты. Его знаменитые «Рука Бога» и «Гол столетия» в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года против Англии — лишь пара примеров.

2. Лионель Месси. Месси, известный своей невероятной способностью проявлять себя в важных матчах, имеет длинный послужной список решающих голов и выступлений как за «Барселону», так и за сборную Аргентины. Он регулярно активизировался в ключевые моменты на протяжении всей своей карьеры.

3. Криштиану Роналду. Подобно Месси, Роналду известен своей игрой в решающих матчах и способностью забивать голы в критических ситуациях. У него замечательный послужной список забитых мячей в важных играх за такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Ювентус» и сборная Португалии.

Определив тройку лучших, ChatGPT на этом не остановился. ИИ также хотел отметить вклад еще нескольких игроков.

Зинедин Зидан. Зидан известен своей элегантностью и умением блистать на самых больших аренах. Его голы в финале чемпионата мира 1998 года за Францию ​​и его культовый удар с разворота в финале Лиги чемпионов УЕФА 2002 года за «Реал Мадрид» являются лучшими тому примерами.

Андрес Иньеста. Победный гол Иньесты в финале чемпионата мира 2010 года за сборную Испании и его жизненно важный вклад в результаты «Барселоны» на протяжении всей его карьеры тоже позволяют его назвать «джокером» футбола.

Серхио Рамос. Центральный защитник Рамос, известный своими лидерскими качествами и способностью забивать важные голы, часто активизировался, когда его команда больше всего нуждалась в нем, особенно в «Реале».

Согласны с выбором ИИ? Или же, по вашему мнению, тут кого-то не хватает?