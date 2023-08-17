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«Интер Майами» нанял Месси личного телохранителя - теперь он повсюду следует за Лео

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Клуб решил позаботиться о безопасности главной звезды.

О появлении личного охранника у Лео поклонники аргентинца догадались по видео - один из сотрудников клуба теперь постоянно сопровождает Лео.

36-летний нападающий дебютировал в футболке «Интера» в июле. С Месси в составе команда последовательно прошла «Крус Асуль» (2:1), «Атланту» (4:0), «Орландо Сити» (3:1), «Даллас» (4:4, по пенальти – 5:3), «Шарлотт» (4:0) и «Филадельфию» (4:1).

Таким образом, «Майами» удалось взять верх во всех 6 играх с момента дебюта аргентинца (победа над «Далласом» была достигнута в серии пенальти). Флоридская команда забила 21 гол в игровое время в матчах с участием Месси.

7 комментариев

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predMBAPPE
Де Поль в Майами 😎👑🇦🇷
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AmanEsen
Могли бы и престижнее работу найти для лучшего бомбардира в истории клуба.
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Игорь Климов
Лео Месси самый титулованный футболист в истории наряду с Дани Алвесом, но скоро Месси станет единоличным лидером в этом показателе. Естественно ему нужен охранник от назойливых фанатов.
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Loegaire Bell
Телохранитель -- это тот, кто на первом фото слева?)
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Agent Smith
Все правильно. Мало ли сумашедших⚽️
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ЧИКО
Может быть он шустрый мальчик, но что-то не очень похож на телохранителя….
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barca1899messi
Ответ Loegaire Bell
Телохранитель -- это тот, кто на первом фото слева?)
🤣🤣🤣🤣
я тоже сначала охудел от старика на фото
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