7 комментариев

Клуб решил позаботиться о безопасности главной звезды.

О появлении личного охранника у Лео поклонники аргентинца догадались по видео - один из сотрудников клуба теперь постоянно сопровождает Лео.

36-летний нападающий дебютировал в футболке «Интера» в июле. С Месси в составе команда последовательно прошла «Крус Асуль» (2:1), «Атланту» (4:0), «Орландо Сити» (3:1), «Даллас» (4:4, по пенальти – 5:3), «Шарлотт» (4:0) и «Филадельфию» (4:1).

Таким образом, «Майами» удалось взять верх во всех 6 играх с момента дебюта аргентинца (победа над «Далласом» была достигнута в серии пенальти). Флоридская команда забила 21 гол в игровое время в матчах с участием Месси.