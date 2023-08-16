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ВИДЕО! Месси завалил шикарный гол почти с центра поля и вывел «Майами» в финал

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Команда Лионеля Месси продлила свою победную серию.

Прошедший в рамках 1/2 финала Кубка лиг матч «Филадельфия Юнион» – «Интер Майами» завершился крупной победой флоридского клуба, выигравшего со счетом 4:1.

36-летний нападающий дебютировал в футболке «Интера» в июле. С Месси в составе команда последовательно прошла «Крус Асуль» (2:1), «Атланту» (4:0), «Орландо Сити» (3:1), «Даллас» (4:4, по пенальти – 5:3), «Шарлотт» (4:0) и «Филадельфию» (4:1).

Таким образом, «Майами» удалось взять верх во всех 6 играх с момента дебюта аргентинца (победа над «Далласом» была достигнута в серии пенальти).

Флоридская команда забила 21 гол в игровое время в матчах с участием Месси.

9 комментариев

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Dj_dale
В одном и том же блоге публикуют одну и ту же новость, но один пишет 25 метров, а другой "почти центр поля". Если здесь почти центр поля, то Месси забил почти в девятку.
И ведь обе новости на главной висят. Спортс, который мы заслужили.
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Игорь Климов
Лео Месси своим ударом поймал вратаря на противоходе.
+5
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+4
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Андрей Василенко
Представьте уровень вратаря,который пускает с 30 метров?!Да на чемпионатах ограда и района,такие не пускают
P.S. Посмотрите что написал Клизович постом ниже
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Ceasus
Вот он, великий чемпионат американской водокачки! Это вам не с днарями в Парижском захолустье гонять!
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Сикарио
уровень футбола)))
+3
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Заборостроитель
А это точно не выставочный матч, как у ветеранов?😅
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Заборостроитель
Ответ Андрей Василенко
Представьте уровень вратаря,который пускает с 30 метров?!Да на чемпионатах ограда и района,такие не пускают P.S. Посмотрите что написал Клизович постом ниже
Вратарь мимо проходил
+1
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