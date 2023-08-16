9 комментариев

ВИДЕО! Месси завалил шикарный гол почти с центра поля и вывел «Майами» в финал
В США скоро забудут про НБА и НХЛ.
Команда Лионеля Месси продлила свою победную серию.
Прошедший в рамках 1/2 финала Кубка лиг матч «Филадельфия Юнион» – «Интер Майами» завершился крупной победой флоридского клуба, выигравшего со счетом 4:1.
36-летний нападающий дебютировал в футболке «Интера» в июле. С Месси в составе команда последовательно прошла «Крус Асуль» (2:1), «Атланту» (4:0), «Орландо Сити» (3:1), «Даллас» (4:4, по пенальти – 5:3), «Шарлотт» (4:0) и «Филадельфию» (4:1).
Таким образом, «Майами» удалось взять верх во всех 6 играх с момента дебюта аргентинца (победа над «Далласом» была достигнута в серии пенальти).
Флоридская команда забила 21 гол в игровое время в матчах с участием Месси.
И ведь обе новости на главной висят. Спортс, который мы заслужили.
P.S. Посмотрите что написал Клизович постом ниже