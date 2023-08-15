В сети завирусился отрывок из интервью Артема Дзюбы. Футболист был возмущен отношением тренера сборной Португалии к Криштиану Роналду во время чемпионата мира по футболу в Катаре.

Дзюба уверен, что Роналду по-прежнему заслуживает того, чтобы регулярно выступать за Португалию в стартовом составе.

Напомним, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» не лучшим образом начал турнир в Катаре и забил только один гол в трех групповых матчах. Фернанду Сантуш оставил его на скамейке в 1/8 финала против Швейцарии, а его заменивший Гонсалу Рамуш сделал хет-трик.

«Когда ты слышишь о Португалии, то какая у тебя первая ассоциация? Криштиану Роналду. Португалия ассоциируется с Роналду во всем мире. А с ним вот как обращаются», - говорил Артем в интервью Нобелю Арустамяну.

«Он заслуживает играть за сборную в 38 лет, он заслужил это своим туда приходом, своими голами! Человек забил 800 голов! Он что, хуже кого-то там из этих? Я не понимаю этого. Криштиану не умеет забивать? Да перестаньте, то есть он был пригоден, а тут нет? Все молились на него, человек переписал всю историю футбола».

Роналду — лучший бомбардир в истории клубного и международного футбола, а также лучший игрок в истории международного футбола. На данный момент 38-летний футболист забил 123 гола в 200 матчах за свою национальную команду. Дзюба считает, что достижения португальца говорят сами за себя, и он по-прежнему должен быть бесспорным игроком стартового состава национальной сборной, поскольку его мастерство остается непревзойденным.

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