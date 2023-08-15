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Apple выпустит вторую документалку о Месси - расскажут о дебюте в США в «Интер Майами» 🔥🔥🔥

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Apple TV+ одобрил новый шестисерийный документальный сериал, рассказывающий о последних успехах легенды футбола Лионеля Месси в качестве игрока клуба «Интер Майами» в МЛС.

Это второй документальный фильм о Месси на Apple TV+ - в первой части рассказывается о том, как аргентинская «икона» привела свою страну к победе на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

В новом документальном фильме Apple TV+ будут представлены эксклюзивные «закулисные» ролики о первом опыте Месси в «Интер Майами», начиная с его первого выступления за клуб в матче Кубка Лиги 21 июля.

5 комментариев

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Penguin87
В роли Месси - Уилл Смит))
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predMBAPPE
Пока об одном снимают фильмы, другой хватается за пах, вот это поворот! 😎
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predMBAPPE
Форсаж 11: миссия в Майами 😎
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barca1899messi
Ответ Penguin87
В роли Месси - Уилл Смит))
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Hella black
Ответ Penguin87
В роли Месси - Уилл Смит))
Либо Дензел Вашингтон 😎
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