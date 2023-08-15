Новый контракт Лео предусматривал сотрудничество с компанией.

Apple TV+ одобрил новый шестисерийный документальный сериал, рассказывающий о последних успехах легенды футбола Лионеля Месси в качестве игрока клуба «Интер Майами» в МЛС.

Это второй документальный фильм о Месси на Apple TV+ - в первой части рассказывается о том, как аргентинская «икона» привела свою страну к победе на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

В новом документальном фильме Apple TV+ будут представлены эксклюзивные «закулисные» ролики о первом опыте Месси в «Интер Майами», начиная с его первого выступления за клуб в матче Кубка Лиги 21 июля.