10 комментариев

Роналду - перфекционист, его реакция на «Золотую бутсу» - бесценна🔥🔥🔥
Португалец решил изобразить непонимание.
В воскресенье «Аль-Наср» обыграл «Аль-Хилаль» (2:1) в финале Кубка арабских чемпионов. Команда Луиша Каштру победила благодаря дублю Роналду в меньшинстве, но приз лучшему игроку финала достался полузащитнику «Аль-Хилаля» Сергею Милинковичу-Савичу.
Роналду выразил недовольство этим. Когда имя обладателя награды объявили, Криштиану подошел к одному из организаторов и пальцами показал ему цифру «два», вероятно, указывая на то, что он сделал дубль.
Впрочем, вскоре организаторы вернули португальцу должок - Рон получил «Золотую бутсу» турнира.
Милинковичу-Савичу не за что,просто так не отдашь MVP ! Он не избалованная суперзвезда,у него не самая большая фан-база окаянных в Инстаграм.
Ему вручили по делу,иначе,если бы вручали за просто так,для красоты,отдали бы Роналду.