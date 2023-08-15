Гаспачо
Блог

Роналду - перфекционист, его реакция на «Золотую бутсу» - бесценна🔥🔥🔥

Клубы Клубы
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

Португалец решил изобразить непонимание.

В воскресенье «Аль-Наср» обыграл «Аль-Хилаль» (2:1) в финале Кубка арабских чемпионов. Команда Луиша Каштру победила благодаря дублю Роналду в меньшинстве, но приз лучшему игроку финала достался полузащитнику «Аль-Хилаля» Сергею Милинковичу-Савичу.

Роналду выразил недовольство этим. Когда имя обладателя награды объявили, Криштиану подошел к одному из организаторов и пальцами показал ему цифру «два», вероятно, указывая на то, что он сделал дубль.

Впрочем, вскоре организаторы вернули португальцу должок - Рон получил «Золотую бутсу» турнира.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kanonir152
Чел вернулся в детский садик. Открывай шкафчик и бери любые кубки, которые нравятся.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
КриРо тот ещё тип,не видит никого кроме себя любимого. И это не перфекционизм а чистой воды эгоизм !
Милинковичу-Савичу не за что,просто так не отдашь MVP ! Он не избалованная суперзвезда,у него не самая большая фан-база окаянных в Инстаграм.
Ему вручили по делу,иначе,если бы вручали за просто так,для красоты,отдали бы Роналду.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Потешный турнир, кубок, и сам этот Кринж7)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Veles3101
Клубника в шоке от происходящего. Арабы обещали ему что он будет лицом Лиги, получит самую огромную зарплату, будет получать все лучшие игрушки автоматом, а оказалось что он один из многих. И вот уже на фоне Бензема, Неймара и прочих он уже не кажется небожителем среди некрасивых кривоногих арабов и его зарплата уже не кажется какой-то супер рекордной. Арабы превратили его в посредственного игрока, он всегда был одним из двух, а теперь всего лишь один из десятков таких же. В то время как МЛС крутится исключительно вокруг Месси и там нет никого рядом
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
qs9ukphfgk
Ответ Kanonir152
Чел вернулся в детский садик. Открывай шкафчик и бери любые кубки, которые нравятся.
Как же тебя таращит от него
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Машина Мощная
я уж подумал настоящую ЗБ :-D Заголовки конечно кликбэйтные :-D
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ qs9ukphfgk
Как же тебя таращит от него
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bor2193
Ответ Oleg
Комментарий удален модератором
Прошелся по твоим комментариям, последние 15-20 связаны с ЧМ и Роналду. Наверное комплексы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий