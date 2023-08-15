10 комментариев

Португалец решил изобразить непонимание.

В воскресенье «Аль-Наср» обыграл «Аль-Хилаль» (2:1) в финале Кубка арабских чемпионов. Команда Луиша Каштру победила благодаря дублю Роналду в меньшинстве, но приз лучшему игроку финала достался полузащитнику «Аль-Хилаля» Сергею Милинковичу-Савичу.

Роналду выразил недовольство этим. Когда имя обладателя награды объявили, Криштиану подошел к одному из организаторов и пальцами показал ему цифру «два», вероятно, указывая на то, что он сделал дубль.

Впрочем, вскоре организаторы вернули португальцу должок - Рон получил «Золотую бутсу» турнира.