Вряд ли сильно будет скучать по Европе.

По данным Foot Mercato, за два года в Саудовской Аравии форвард «ПСЖ» Неймар может заработать от 300 до 400 млн евро. Некоторые СМИ пишут о чистой зарплате в 100 млн евро, однако она не учитывает все бонусы, на которые будет претендовать бразилец.

Помимо зарплаты, форвард получит массу преимуществ. В его распоряжении будет частный самолет − такие же условия у Криштиану Роналду. Как и португальцу, ему разрешат жить вместе со своей девушкой Бруной Бьянкарди, даже учитывая тот факт, что в браке они не состоят. Конкретно ему это разрешат, хотя в Саудовской Аравии такое сожительство запрещено законом. Неймару предоставят большую виллу, а также весь обслуживающий персонал.

Как уже упоминалось ранее, кроме непосредственно фиксированной суммы, будущий игрок «Аль-Хилаля» получит по 80 тысяч евро за каждую победу. Как считает источник, отдельным пунктом идет пиар Саудовской Аравии в социальных сетях. Каждый пост про эту страну, опубликованный на официальных страницах бразильца, принесет еще по 500 тысяч евро.

Разве кто-то отказался бы от таких царских условий? Вот и Неймар решил, что когда тебе 31, ты не становишься лучше, а атмосфера в клубе далека от идеала, то настало самое время слегка подзаработать. Есть шанс, что по истечении контракта с саудовцами, бразилец попробует вернуться в европейский футбол.