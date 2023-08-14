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Частный самолет, вилла с персоналом и пятизначные суммы за рекламу. Неймар в «Аль-Хилале» получит уникальные условия

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Вряд ли сильно будет скучать по Европе.

По данным Foot Mercato, за два года в Саудовской Аравии форвард «ПСЖ» Неймар может заработать от 300 до 400 млн евро. Некоторые СМИ пишут о чистой зарплате в 100 млн евро, однако она не учитывает все бонусы, на которые будет претендовать бразилец.

Помимо зарплаты, форвард получит массу преимуществ. В его распоряжении будет частный самолет − такие же условия у Криштиану Роналду. Как и португальцу, ему разрешат жить вместе со своей девушкой Бруной Бьянкарди, даже учитывая тот факт, что в браке они не состоят. Конкретно ему это разрешат, хотя в Саудовской Аравии такое сожительство запрещено законом. Неймару предоставят большую виллу, а также весь обслуживающий персонал.

Как уже упоминалось ранее, кроме непосредственно фиксированной суммы, будущий игрок «Аль-Хилаля» получит по 80 тысяч евро за каждую победу. Как считает источник, отдельным пунктом идет пиар Саудовской Аравии в социальных сетях. Каждый пост про эту страну, опубликованный на официальных страницах бразильца, принесет еще по 500 тысяч евро.

Разве кто-то отказался бы от таких царских условий? Вот и Неймар решил, что когда тебе 31, ты не становишься лучше, а атмосфера в клубе далека от идеала, то настало самое время слегка подзаработать. Есть шанс, что по истечении контракта с саудовцами, бразилец попробует вернуться в европейский футбол.

4 комментария

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Nike of FW
держу в курсе , 500 000 это шестизначная сумма, а не пятизначная , как указано в заголовке. Ваш душный кэп очевидность.
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Игорь Климов
Теперь Неймар будет в Саудовской Аравии самый привелигированый игрок.
+3
-3
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Гульнара Айманбетова
Жаль,а мог пылить ещё в Европе!Через 2 года неизвестно в какой форме будет.А так в Барселону не пустил Хави, опасаясь что Ней разрушит семейную атмосферу в команде,да и денег на его выкрутасы в клубе нет(((
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Rachid
Под занавес карьеры - Неймар, отец Неймара сорвали джек-пот:)))))
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