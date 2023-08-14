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📹Харри Кейн уже начал забивать за «Баварию». Правда, пока на тренировке

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Оформил как минимум хет-трик.

В субботу «Бавария» официально объявила о трансфере форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна. Игрок попал с корабля на бал, то есть, в заявку на Суперкубок Германии, а потом даже появился на поле. В официальных матчах голевой счет англичанина не пополнился, чего не скажешь о тренировках.

Сегодня официальный аккаунт мюнхенского клуба выложил подборку действий Кейна на тренировке. По нему можно понять, что Харри сделал как минимум хет-трик и в принципе был очень активен в двухсторонке.

Можно с уверенностью сказать, что новый форвард «Баварии» находится в неплохой форме. Он именно тот игрок, который был нужен клубу после ухода в «Барселону» Роберта Левандовски.

Интригует не то, как он впишется в немецкий клуб, а как много голов забьет в Бундеслиге этого сезона.

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