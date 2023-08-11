Криштиану Роналду выиграл первый трофей в Саудовской Аравии - Кубок арабских чемпионов!

Португалец был просто в восторге от нового титула.

Криш уже атаковал своим триумфом соцсети.

Португальца поздравляли даже партнеры по команде.

Вратарь «Аль-Насра» Наваф Аль-Акиди заявил: «Мы можем победить любую команду в мире, когда Криштиану на нашей стороне. Он величайший».

Фофана же говорил!

Вингер Абдуррахман Гариб раскрыл секрет успеха, вспомнив наставления Роналду.

«Роналду всегда говорит мне, что если он смотрит на меня, то нужно отдать ему передачу».

Если у успеха нет лица, то кто это?