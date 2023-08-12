Гаспачо
Блог

Месси снова забил! Разница в классе слишком большая, Лео приближается к рекордсмену клуба по голам ⚽⚽⚽

Барселона Барселона
Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Ла Лига Ла Лига
МЛС МЛС
лига 1 Франция лига 1 Франция
Интер Майами Интер Майами
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

В выходные продолжается Кубок лиг с участием команд МЛС – очевидно, новостей по Лео Месси не может не быть. Аргентинец помог «Майами» обыграть «Шарлотт» (4:0), оформив предассист и гол.

Лео создал третий мяч, а сам забил четвертый – вбежал в штрафную вторым темпом и оставался открытым в ожидании передачи примерно миллион секунд. Разница в классе между Месси и остальными слишком велика.

Сейчас у Лео 8 голов и 1 ассист всего в 5 матчах за «Майами». До рекорда лучшего бомбардира в истории клуба еще 21 мяч, на первом месте – Гонсало Игуаин (29 голов).

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниил Гутин
Важен психологический эффект, пока Месси не удержал ни один из клубов, а значит его будут бояться сильнее
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Вот Месси и достиг своей цели - перед пенсией расслабиться от постоянного давления и показать американцам, что значит играть в настоящий СОККЕР..!!…)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий