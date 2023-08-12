В выходные продолжается Кубок лиг с участием команд МЛС – очевидно, новостей по Лео Месси не может не быть. Аргентинец помог «Майами» обыграть «Шарлотт» (4:0), оформив предассист и гол.

Лео создал третий мяч, а сам забил четвертый – вбежал в штрафную вторым темпом и оставался открытым в ожидании передачи примерно миллион секунд. Разница в классе между Месси и остальными слишком велика.

Сейчас у Лео 8 голов и 1 ассист всего в 5 матчах за «Майами». До рекорда лучшего бомбардира в истории клуба еще 21 мяч, на первом месте – Гонсало Игуаин (29 голов).