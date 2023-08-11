8 комментариев

Слава настигла Лео и в США.

Не прошлом и месяца, как Месси дебютировал за "Интер Майами", а аргентинец уже переплюнул многих заокеанских звезд по популярности.

Лео завоевал любовь американской публики делом - он уже вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».

Аргентинец забил 7 голов за 4 матча. Столько же мячей на счету у Джозефа Мартинеса (28 матчей), Льюиса Моргана (58 матчей) и Родольфо Писарро (62 матча).

Роберт Тэйлор забил 8 мячей за клуб, Леонардо Кампана – 16.

Лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами» остается Гонсало Игуаин, у него 29 голов в 70 матчах.

Все это в купе с известностью приводит и к не самым приятным последствиям для Месси за пределами поля - он буквально не может спокойно выйти на улицу, его везде преследуют толпы поклонников и журналистов, как на этом видео.