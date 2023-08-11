Гаспачо
Блог

Эффект Месси: за аргентинским футболистом по Майами ходят огромные толпы людей😱😱😱

МЛС МЛС
Лионель Месси Лионель Месси
Интер Майами Интер Майами
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Слава настигла Лео и в США.

Не прошлом и месяца, как Месси дебютировал за "Интер Майами", а аргентинец уже переплюнул многих заокеанских звезд по популярности.

Лео завоевал любовь американской публики делом - он уже вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».

Аргентинец забил 7 голов за 4 матча. Столько же мячей на счету у Джозефа Мартинеса (28 матчей), Льюиса Моргана (58 матчей) и Родольфо Писарро (62 матча). 

Роберт Тэйлор забил 8 мячей за клуб, Леонардо Кампана – 16.

Лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами» остается Гонсало Игуаин, у него 29 голов в 70 матчах.

Все это в купе с известностью приводит и к не самым приятным последствиям для Месси за пределами поля - он буквально не может спокойно выйти на улицу, его везде преследуют толпы поклонников и журналистов, как на этом видео.

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ Anton Abaturov
где там толпы?Кучка какой-то алкашни, большая часть из которых,походу,на ошару прибежали и понятия не имеют,что это за чувак такой. А он чемпион мира по левым пенкам,между прочим. Пугачева приезжает так ажиотажу в разы больше
Комплексы, комплексы и еще раз комплексы)
Я хз как ты 18.12.2022 пережила😂
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ Anton Abaturov
комплексы тут только у тебя Каждую новость про пенальтиста левака отслеживаешь
А ты типо не отслеживаешь😂
На это зарево от комплексов даже сверчки слетаются)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg
Ответ Anton Abaturov
как пережил? Да как все нормальные люди.. Ржу до сих пор. Такого цирка ,какой был в Катаре, ещё долго не увидим
Оно и видно😂
Обычно когда больно и обидно человек дает об этом знать, когда очень сильно обидно и больно, человек это нарочито обозначает.
Никого не узнаешь?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий