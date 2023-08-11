8 комментариев

Эффект Месси: за аргентинским футболистом по Майами ходят огромные толпы людей😱😱😱
Слава настигла Лео и в США.
Не прошлом и месяца, как Месси дебютировал за "Интер Майами", а аргентинец уже переплюнул многих заокеанских звезд по популярности.
Лео завоевал любовь американской публики делом - он уже вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».
Аргентинец забил 7 голов за 4 матча. Столько же мячей на счету у Джозефа Мартинеса (28 матчей), Льюиса Моргана (58 матчей) и Родольфо Писарро (62 матча).
Роберт Тэйлор забил 8 мячей за клуб, Леонардо Кампана – 16.
Лучшим бомбардиром в истории «Интер Майами» остается Гонсало Игуаин, у него 29 голов в 70 матчах.
Все это в купе с известностью приводит и к не самым приятным последствиям для Месси за пределами поля - он буквально не может спокойно выйти на улицу, его везде преследуют толпы поклонников и журналистов, как на этом видео.
Я хз как ты 18.12.2022 пережила😂
На это зарево от комплексов даже сверчки слетаются)))
Обычно когда больно и обидно человек дает об этом знать, когда очень сильно обидно и больно, человек это нарочито обозначает.
Никого не узнаешь?)