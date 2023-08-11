Легенда «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд удивился тому, как по-разному был воспринят переход Криштиану Роналду в Саудовскую профессиональную лигу и Лионеля Месси в МЛС.

Фердинанда попросили поделиться своими мыслями о недавнем паломничестве игроков мирового уровня в Саудовскую Аравию. Помимо Роналду, к ближневосточной лиге присоединились Карим Бензема, Н'Голо Канте, Джордан Хендерсон, Роберто Фирмино, Фабиньо, Рияд Марез, Калиду Кулибли, Рубен Невеш и Садио Мане.

Фердинанд считает, что лучшие игроки переехали в Саудовскую Аравию, чтобы обеспечить будущее своей семьи. Рио добавил, что тоже бы перебрался в развивающуюся лигу, если бы еще играл.

«Посмотрите, как по-разному СМИ и болельщики отреагировали на то, что Месси отправился в Америку, а Криштиану Роналду — в Саудовскую Аравию. Когда игрок едет в Америку, его приветствуют, но когда игрок едет в Саудовскую Аравию, на него нападают. Хотите сказать мне, что Америка — идеальная страна?», - удивлялся Рио в интервью для YouTube канала JOE.

«Если бы я не был на пенсии, то сам бы поехал в Саудовскую Аравию, не сомневаясь».

Роналду присоединился к «Аль-Насру» в качестве свободного агента 31 декабря 2022 года. Он провел 24 матча за новый клуб, забив 18 голов и отдав три результативные передачи.

Тем временем Лионель Месси присоединился к «Интер Майами» в качестве свободного агента по истечении срока его контракта с «Пари Сен-Жермен». Он забил семь голов и сделал результативную передачу в четырех играх.