9 комментариев

Саудовцы знают, чем порадовать Роналду - в случае победы в финале он получит почти точную копию Кубка мира🏆
Почти через год после победы Месси на ЧМ.
«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Хилалем» в финале Кубка арабских чемпионов.
В среду «Аль-Наср» благодаря пенальти Криштиану Роналду прошел «Аль-Шорту» (1:0). После матча португальцу вручили награду как лучшему игроку матча - трофей был очень похож на уменьшенный Кубок мира.
«Аль-Хилаль», за который играет Малком, во втором полуфинале выбил «Аль-Шабаб» (3:1). Бразилец отметился голом в этом матче.
Теперь эти команды 12 августа встретятся в финале Кубка арабских чемпионов. А вот как выглядит трофей за победу в турнире. Ничего не напоминает?😅
P. S. И то Ещё предстоит выиграть)))
Вроде как и прогнулись, но по факту унизили)
Месси величайший, раналду король восковых фигур и шоколадных медалей