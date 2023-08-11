9 комментариев

Почти через год после победы Месси на ЧМ.

«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Хилалем» в финале Кубка арабских чемпионов.

В среду «Аль-Наср» благодаря пенальти Криштиану Роналду прошел «Аль-Шорту» (1:0). После матча португальцу вручили награду как лучшему игроку матча - трофей был очень похож на уменьшенный Кубок мира.

«Аль-Хилаль», за который играет Малком, во втором полуфинале выбил «Аль-Шабаб» (3:1). Бразилец отметился голом в этом матче.

Теперь эти команды 12 августа встретятся в финале Кубка арабских чемпионов. А вот как выглядит трофей за победу в турнире. Ничего не напоминает?😅