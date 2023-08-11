Гаспачо
Блог

Саудовцы знают, чем порадовать Роналду - в случае победы в финале он получит почти точную копию Кубка мира🏆

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Лионель Месси Лионель Месси
Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Барселона Барселона
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
Футбол Футбол

Почти через год после победы Месси на ЧМ.

«Аль-Наср» сыграет с «Аль-Хилалем» в финале Кубка арабских чемпионов.

В среду «Аль-Наср» благодаря пенальти Криштиану Роналду прошел «Аль-Шорту» (1:0). После матча португальцу вручили награду как лучшему игроку матча - трофей был очень похож на уменьшенный Кубок мира.

«Аль-Хилаль», за который играет Малком, во втором полуфинале выбил «Аль-Шабаб» (3:1). Бразилец отметился голом в этом матче.

Теперь эти команды 12 августа встретятся в финале Кубка арабских чемпионов. А вот как выглядит трофей за победу в турнире. Ничего не напоминает?😅

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
predMBAPPE
В этом вся разница, один выигрывает чемпионат мира, другой копии чемпионата мира, Шах и мат! 😎
P. S. И то Ещё предстоит выиграть)))
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Freedoms
Больше похоже на троллинг)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Альфред
Вот это цирк)) вручать будет генерал-адмирал Аладин из фильма Диктатор??
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Ахахахах.
Вроде как и прогнулись, но по факту унизили)
Месси величайший, раналду король восковых фигур и шоколадных медалей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Новиков
Уже не знают как убложить нарцисса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий