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«Лучшее творение Пепа». Дочь Гвардиолы покорила поклонников новым образом

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Дочь главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, Мария, во время летних каникул произвела фурор в социальных сетях.

Девушка наслаждается отдыхом в Испании и опубликовала несколько гламурных фото на радость многочисленным подписчиков в социальных сетях.

На этот раз 22-летняя девушка позировала в кружевном летнем платье, которое дополняло ее загар.

Поклонники Марии штурмовали раздел комментариев и даже назвали ее «величайшим творением Гвардиолы» — впереди легенды «Барселоны» Лионеля Месси.

12 комментариев

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callado73@gmail.com
Чего так мало фоток-то? Автор лентяйка :(
+13
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+12
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Спартак пичинен
Ответ callado73@gmail.com
Чего так мало фоток-то? Автор лентяйка :(
она не лентяйка, она женщина, которая по своей природе не захотела выложить больше фото другой женщины
+8
0
+8
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Фокс&#8796;
Классная . Действительно лучше 99% выкладываемых здесь силиконовых, татуированных мукл..
+6
-1
+5
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TFP_Sports
Какие классные тики-таки
+1
0
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Demedieu
красивая фигура, приятно посмотреть
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RWMen
Красивая деваха!
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Spymeat
Девушки в платьях, вы - божественны!
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Vezdexodof
Красотка!
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А нас за шо?
хмм. глянул автора. любит спартак и является модератором в блоге о Зените.
все, что надо знать о спорт.сру
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