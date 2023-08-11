12 комментариев

Дочь главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, Мария, во время летних каникул произвела фурор в социальных сетях.

Девушка наслаждается отдыхом в Испании и опубликовала несколько гламурных фото на радость многочисленным подписчиков в социальных сетях.

На этот раз 22-летняя девушка позировала в кружевном летнем платье, которое дополняло ее загар.

Поклонники Марии штурмовали раздел комментариев и даже назвали ее «величайшим творением Гвардиолы» — впереди легенды «Барселоны» Лионеля Месси.