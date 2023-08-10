За свою карьеру Жозе Моуринью руководил одними из лучших клубов Европы.

С «Порту» Моуринью выиграл Лигу чемпионов, с «Челси» он выиграл титулы Премьер-лиги. В «Интере» Моуринью взял исторический требл, в 2012 году он обошел «Барселону» Хосепа Гвардиолы у руля «Реала», взяв титул Ла Лиги, а потом выиграл Лигу Европы с «МЮ» и Лигу конференций с «Ромой».

Моуринью был тесно связан со всеми клубами, которыми он руководил. Но 60-летний тренер признался, что есть один клуб, который он «всегда» поддерживал.

В беседе с Corriere dello Sport Моуринью сказал: «У меня всегда были отличные отношения с клубами, в которых я работал».

«В Португалии я встретил мексиканского болельщика «Мадрида», и он был очень рад мне. Я всегда был мадридистом и всегда им буду».

За три сезона Моуринью на «Сантьяго Бернабеу», с 2010 по 2013 год, он выиграл три трофея: Ла Лигу, Кубок Короля и Суперкубок Испании.