Гаспачо
Блог

Жозе Моуринью наконец признался, за какой клуб он болеет

Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

За свою карьеру Жозе Моуринью руководил одними из лучших клубов Европы.

С «Порту» Моуринью выиграл Лигу чемпионов, с «Челси» он выиграл титулы Премьер-лиги. В «Интере» Моуринью взял исторический требл, в 2012 году он обошел «Барселону» Хосепа Гвардиолы у руля «Реала», взяв титул Ла Лиги, а потом выиграл Лигу Европы с «МЮ» и Лигу конференций с «Ромой».

Моуринью был тесно связан со всеми клубами, которыми он руководил. Но 60-летний тренер признался, что есть один клуб, который он «всегда» поддерживал.

В беседе с Corriere dello Sport Моуринью сказал: «У меня всегда были отличные отношения с клубами, в которых я работал».

«В Португалии я встретил мексиканского болельщика «Мадрида», и он был очень рад мне. Я всегда был мадридистом и всегда им буду».

За три сезона Моуринью на «Сантьяго Бернабеу», с 2010 по 2013 год, он выиграл три трофея: Ла Лигу, Кубок Короля и Суперкубок Испании.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий