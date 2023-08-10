Гаспачо
Блог

Болельщик «Интер Майами» сделал две ставки: на клуб и на Месси. Он может поднять крупную сумму

Клубы Клубы
болельщики болельщики
МЛС МЛС
Лионель Месси Лионель Месси
Интер Майами Интер Майами
Футбол Футбол

Верит в аргентинца и команду.

Быстрая адаптация Лионеля Месси в США может привести к крупному выигрышу одного из болельщиков.

Приход аргентинца уже привлек огромное внимание к футболу, увеличил продажи футболок и количество зрителей в онлайне и офлайне. В четырех матчах Кубка Лиг форвард забил семь голов, в том числе победные.

Преображение «Интер Майами» заметно невооруженным взглядом, особенно если сравнивать с временами, когда тренером был Фил Невилл. Однако был один человек, который ждал такого развития событий. Он выложил скриншот ставки, который разошелся по социальным сетям.

Когда Месси только ушел из «ПСЖ» и оказался в Майами, пользователь под ником @Bradm1nBets сделал ставку в 50 фунтов. Он посчитал, что Лео выиграет «Золотую бутсу» МЛС. Тогда коэффициент на это событие был 40/1. Примечательно, что сейчас он составляет всего 5/1, а ведь Месси не провел ни одного матча в МЛС.

Возглавляет бомбардирскую гонку Хани Мухтар из «Нэшвилла» − на его счету 13 голов в 24 матчах. Кроме того, вторая ставка парня была следующей: «Интер Майами» выиграет Кубок Лиг. Там коэффициент был пониже − 10/1. Клуб уже вышел в четвертьфинал и в субботу сыграет против «Шарлотт».

Эта двойная ставка очень смелая, но сейчас уже не кажется сумасшедшей. Если все сложится, то пользователь с 50 фунтов выиграет 22 550. Пока ему предложили 605,79 фунтов за то, чтобы он вывел деньги уже сейчас.

А вы бы отказались от такой ставки, увеличив свой доход в 12 раз, когда можно это сделать в 451? Пишите в комментариях.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Помнится на спортсе кое-кто в комментариях ставил свою пикантную часть тела на то, что месси никуда из барселоны не уйдёт...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий