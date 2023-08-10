Верит в аргентинца и команду.

Быстрая адаптация Лионеля Месси в США может привести к крупному выигрышу одного из болельщиков.

Приход аргентинца уже привлек огромное внимание к футболу, увеличил продажи футболок и количество зрителей в онлайне и офлайне. В четырех матчах Кубка Лиг форвард забил семь голов, в том числе победные.

Преображение «Интер Майами» заметно невооруженным взглядом, особенно если сравнивать с временами, когда тренером был Фил Невилл. Однако был один человек, который ждал такого развития событий. Он выложил скриншот ставки, который разошелся по социальным сетям.

Когда Месси только ушел из «ПСЖ» и оказался в Майами, пользователь под ником @Bradm1nBets сделал ставку в 50 фунтов. Он посчитал, что Лео выиграет «Золотую бутсу» МЛС. Тогда коэффициент на это событие был 40/1. Примечательно, что сейчас он составляет всего 5/1, а ведь Месси не провел ни одного матча в МЛС.

Возглавляет бомбардирскую гонку Хани Мухтар из «Нэшвилла» − на его счету 13 голов в 24 матчах. Кроме того, вторая ставка парня была следующей: «Интер Майами» выиграет Кубок Лиг. Там коэффициент был пониже − 10/1. Клуб уже вышел в четвертьфинал и в субботу сыграет против «Шарлотт».

Эта двойная ставка очень смелая, но сейчас уже не кажется сумасшедшей. Если все сложится, то пользователь с 50 фунтов выиграет 22 550. Пока ему предложили 605,79 фунтов за то, чтобы он вывел деньги уже сейчас.

А вы бы отказались от такой ставки, увеличив свой доход в 12 раз, когда можно это сделать в 451? Пишите в комментариях.