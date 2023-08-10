Гаспачо
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😨 «Я выиграю 4 трофея». Чтооо? Неймар дал ну очень амбициозные прогнозы по личной статистике на этот сезон – такое по силам только в «Барсе»

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В ожидании решения о своем будущем Неймар ответил на несколько вопросов о следующем сезоне.

- Сколько голов вы забьете?

- Больше 30.

- Сколько голевых передач вы отдадите?

- Больше 20.

- Сколько трофеев вы выиграете?

- Я выиграю четыре трофея.

Похоже, бразилец по-прежнему очень амбициозен. Но получится ли это у него Барсе»? Это главный вопрос.

По слухам, 31-летний футболист мечтает вернуться в Каталонию, но клуб готов подписать его только на скромных финансовых условиях. Другими потенциальными направлениями его карьеры остаются МЛС и Саудовская Аравия.

6 комментариев

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Артём барса
Пол сезона в ПСЖ, потом в Барселону. Там и там золотой дубль и дело в шляпе😁
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Agent Smith
От скромности не умрет😁⚽️
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Rachid
Неймаровский поезд давно ушёл за 222 млн…..не догнать… никогда…)
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Даниил Гутин
Странно что не все 5: суперкубок, кубок лиги, чемпионат, ЛЧ и Копу
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