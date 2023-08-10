😨 «Я выиграю 4 трофея». Чтооо? Неймар дал ну очень амбициозные прогнозы по личной статистике на этот сезон – такое по силам только в «Барсе»
В ожидании решения о своем будущем Неймар ответил на несколько вопросов о следующем сезоне.
- Сколько голов вы забьете?
- Больше 30.
- Сколько голевых передач вы отдадите?
- Больше 20.
- Сколько трофеев вы выиграете?
- Я выиграю четыре трофея.
Похоже, бразилец по-прежнему очень амбициозен. Но получится ли это у него Барсе»? Это главный вопрос.
По слухам, 31-летний футболист мечтает вернуться в Каталонию, но клуб готов подписать его только на скромных финансовых условиях. Другими потенциальными направлениями его карьеры остаются МЛС и Саудовская Аравия.
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