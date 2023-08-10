В ожидании решения о своем будущем Неймар ответил на несколько вопросов о следующем сезоне.

- Сколько голов вы забьете?

- Больше 30.

- Сколько голевых передач вы отдадите?

- Больше 20.

- Сколько трофеев вы выиграете?

- Я выиграю четыре трофея.

Похоже, бразилец по-прежнему очень амбициозен. Но получится ли это у него Барсе»? Это главный вопрос.

По слухам, 31-летний футболист мечтает вернуться в Каталонию, но клуб готов подписать его только на скромных финансовых условиях. Другими потенциальными направлениями его карьеры остаются МЛС и Саудовская Аравия.