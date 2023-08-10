Действительно, чем-то стиль напоминает легенду «Реала».

Месси феерит в США - забивает в каждом матче, тянет «Интер Майами» в Кубке лиг, притягивает к экранами миллионы американских болельщиков, а некоторых даже сильно раздражает.

Помимо шикарной формы и невероятной результативности многие отмечают стиль игры Месси - порой аргентинец играет действительно грубо, напоминая по манере Серхио Рамоса - экс-защитника «Реала», с которым Лео два сезона провел в «ПСЖ».

Нахватался у легенды «Реала»?