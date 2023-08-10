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«Он многому научился у Серхио Рамоса»: в США отмечают грубый стиль игры Месси в матчах за «Интер Майами» - вот доказательства

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Действительно, чем-то стиль напоминает легенду «Реала».

Месси феерит в США - забивает в каждом матче, тянет «Интер Майами» в Кубке лиг, притягивает к экранами миллионы американских болельщиков, а некоторых даже сильно раздражает.

Помимо шикарной формы и невероятной результативности многие отмечают стиль игры Месси - порой аргентинец играет действительно грубо, напоминая по манере Серхио Рамоса - экс-защитника «Реала», с которым Лео два сезона провел в «ПСЖ».

Нахватался у легенды «Реала»?

1 комментарий

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Артём Поддубный
Просто Месси понимает что он там такая вершина для всех, что можно играть и делать что угодно. Его форма позволяла ему ещё пару сезонов сыграть в Европе на высоком уровне, но он пошел в дворовый футбол с детьми играть. Ну, заслужил пофеерить в конце карьеры.
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