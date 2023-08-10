Раньше Криш так не делал.

Португальский форвард забил единственный гол в игре «Аль-Насра» с «Аль-Шортой» в полуфинале Кубка арабских чемпионов. Роналду реализовал пенальти на 75-й минуте.

«Аль-Наср», таким образом, вышел в финал турнира. 38-летний футболист отметился голом в четвертой игре подряд. Ранее он забил «Радже», «Замалеку» и «Монастиру».

Сразу после победного гола португалец побежал к трибунам и перекрестился. Известно, что Роналду рос в католической семье.

Отметим, что официальная религия в Саудовской Аравии — ислам суннитского толка. В стране действует религиозная полиция муттава. Солдаты Шариатской гвардии постоянно патрулируют улицы и общественные заведения с целью пресечения попыток нарушения канонов ислама. В случае обнаружения нарушения виновный несет соответствующее наказание (от штрафа до отсечения головы).