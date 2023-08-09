7 комментариев

Месси обманул судью, спасая «Майами» от вылета. Он 5 раз подвинул мяч перед решающим штрафным – гол так и не отменили
В понедельник Лео Месси спас «Интер Майами» от вылета из Кубка Лиг, реализовав штрафной за 5 минут до финального свистка.
Гол получился красивым, однако болельщик заметил, как перед ударом Лео 5 раз передвигал мяч: от точки, куда показал арбитр, к центру (чтобы увеличить угол и повысить шансы на успех). Операторы сфокусировали на Месси еще до удара, поэтому хитрость аргентинца не осталась незамеченной.
Этот момент моментально уберает величие Месси (нет).
Пожалуйста, покажите человека, который не занимался такими вещами на поле.