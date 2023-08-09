Гаспачо
Блог

Месси обманул судью, спасая «Майами» от вылета. Он 5 раз подвинул мяч перед решающим штрафным – гол так и не отменили

Лионель Месси Лионель Месси
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Интер Майами Интер Майами
МЛС МЛС
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

В понедельник Лео Месси спас «Интер Майами» от вылета из Кубка Лиг, реализовав штрафной за 5 минут до финального свистка.

Гол получился красивым, однако болельщик заметил, как перед ударом Лео 5 раз передвигал мяч: от точки, куда показал арбитр, к центру (чтобы увеличить угол и повысить шансы на успех). Операторы сфокусировали на Месси еще до удара, поэтому хитрость аргентинца не осталась незамеченной.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Кашшаи
НУ ВСЁ!
Этот момент моментально уберает величие Месси (нет).
Пожалуйста, покажите человека, который не занимался такими вещами на поле.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
& Co1366
И что, угол намного увеличился? Просто поле было неровное и Лео искал лучшее место для мяча.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
василий иванов
при каждом штрафном или стенка микрошажками придвигается, или бьющий делает подобное. Михаил Тихонов обманул читателей и вместо нормальной инфы подсунул очередное...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий