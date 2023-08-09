7 комментариев

В понедельник Лео Месси спас «Интер Майами» от вылета из Кубка Лиг, реализовав штрафной за 5 минут до финального свистка.

Гол получился красивым, однако болельщик заметил, как перед ударом Лео 5 раз передвигал мяч: от точки, куда показал арбитр, к центру (чтобы увеличить угол и повысить шансы на успех). Операторы сфокусировали на Месси еще до удара, поэтому хитрость аргентинца не осталась незамеченной.