12 комментариев

Журналист Дани Гил посетил официальный фан-шоп «ПСЖ» в столице Франции и выяснил, что клуб до сих пор продает футболки Месси.

Как известно, Лионель уже несколько месяцев не является игроком парижан и сейчас покоряет МЛС вместе с «Интер Майами». Персональные поклонники аргентинца пошли дальше и выяснили, что любой желающий может купить футболку Месси еще и через официальный сайт «ПСЖ».

Такой расклад вывел фанатов из себя. Они делятся эмоциями в соцсетях:

💭 «Они все еще зарабатывают деньги на Месси. Катарского фонда, похоже, недостаточно».

💭 «Месси как можно скорее должен подать в суд на этот позорный клуб».

💭 «Месси никогда не ценили в «ПСЖ», но этот клуб продолжает зарабатывать на его имени. Какое же двуличие».

💭 «Они всегда думают только о деньгах. Месси уже не в «ПСЖ», но этот клуб продолжает зарабатывать благодаря Лео. Позор!»

💭 «Никто не должен покупать эти футболки! Хватит помогать им зарабатывать на Месси!»

Что ж, футболки аргентинца действительно до сих пор продаются на сайте «ПСЖ». Но вместе с майками Лео можно приобрести футболку другого ушедшего из клуба игрока – Серхио Рамоса.

При этом ассортимент атрибутики с действующими и бывшими игроками парижан существенно отличается. Например, на сайте нельзя заказать новую форму парижан с именами Рамоса или Месси.

Любопытно другое: журналисты заметили, что из официального магазина «ПСЖ» исчезли футболки с фамилией Мбаппе, хотя на сайте они все еще представлены.

Скорее всего парижане банально хотят распродать оставшиеся в наличии футболки экс-игроков. Покупатели найдутся однозначно. А вот исчезнувшие с прилавков майки Килиана, вероятно, попытка воздействовать на француза. Хотя, возможно, клуб готовит фанатов к переходу Мбаппе в другую команду.

Как бы то ни было, не стоит так остро на это реагировать, верно?