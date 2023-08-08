12 комментариев

Гаспачо
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Фанаты Месси возмущены тем, что «ПСЖ» продолжает продавать футболки аргентинца. Но болельщики не заметили одной важной детали

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Журналист Дани Гил посетил официальный фан-шоп «ПСЖ» в столице Франции и выяснил, что клуб до сих пор продает футболки Месси.

Как известно, Лионель уже несколько месяцев не является игроком парижан и сейчас покоряет МЛС вместе с «Интер Майами». Персональные поклонники аргентинца пошли дальше и выяснили, что любой желающий может купить футболку Месси еще и через официальный сайт «ПСЖ».

Такой расклад вывел фанатов из себя. Они делятся эмоциями в соцсетях:

💭 «Они все еще зарабатывают деньги на Месси. Катарского фонда, похоже, недостаточно».

💭 «Месси как можно скорее должен подать в суд на этот позорный клуб».

💭 «Месси никогда не ценили в «ПСЖ», но этот клуб продолжает зарабатывать на его имени. Какое же двуличие».

💭 «Они всегда думают только о деньгах. Месси уже не в «ПСЖ», но этот клуб продолжает зарабатывать благодаря Лео. Позор!»

💭 «Никто не должен покупать эти футболки! Хватит помогать им зарабатывать на Месси!»

Что ж, футболки аргентинца действительно до сих пор продаются на сайте «ПСЖ». Но вместе с майками Лео можно приобрести футболку другого ушедшего из клуба игрока – Серхио Рамоса.

При этом ассортимент атрибутики с действующими и бывшими игроками парижан существенно отличается. Например, на сайте нельзя заказать новую форму парижан с именами Рамоса или Месси.

Любопытно другое: журналисты заметили, что из официального магазина «ПСЖ» исчезли футболки с фамилией Мбаппе, хотя на сайте они все еще представлены.

Скорее всего парижане банально хотят распродать оставшиеся в наличии футболки экс-игроков. Покупатели найдутся однозначно. А вот исчезнувшие с прилавков майки Килиана, вероятно, попытка воздействовать на француза. Хотя, возможно, клуб готовит фанатов к переходу Мбаппе в другую команду.

Как бы то ни было, не стоит так остро на это реагировать, верно?

12 комментариев

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Altim
Футболки прошлого сезона имеют право продавать, что не так? Это остатки. Хейтить ПСЖ можно, но всё-таки границы разумного не надо переходить.
+14
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Gutalin
Ответ predMBAPPE
Ты видимо лично их создавал и хранил на складе, раз в курсе их происхождения и даты)
У новых футболок дизайн другой гений
+5
-1
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predMBAPPE
Месси по моему насЛать, что делает этот позорный клуб 😎
+4
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Sinister Kid
Ответ predMBAPPE
Месси по моему насЛать, что делает этот позорный клуб 😎
Ну, да. Месси с детства за Интер Бэкхема😆😆😆
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Геворг Григорян
Зарабатывают на легенде
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василий иванов
если продают, значит имеют право, иначе точно получили бы иск. Очередная статья из воздуха и интернетиков от авторов спортс.
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Пацанчик реальный
ФК Рычаг - а что,так можно было??Сейчас ФК больше,чем банкрот посмотрит на это,найдет старую форму и будет продавать их с фамилией Месси!)
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Слончик
Барселоне нужно подписать однофамильца, дать ему десятку, и зарабатывать на майках. Ну или заставить новичка какого-нибудь взять новую фамилию. Чем это хуже продажи телеправ на 25 лет вперед?
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