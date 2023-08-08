Теперь попасть на игру стало сложнее.

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси с первых матчей разрывает лигу. Правда пока не МЛС, а другой турнир, который называется Кубок Лиг. За четыре игры против «Крус Асуль», «Атланты», «Орландо» и «Далласа» аргентинец забил семь мячей.

Тем удивительнее, что такими темпами он уже скоро войдет в топ лучших бомбардиров в истории клуба Дэвида Бекхэма, который был основан всего пару лет назад − в 2020 году. Пока первое место на счету Гонсало Игуаина, который настрелял за «розовых» 29 мячей.

Но главный эффект Лео Месси − это очень резкое подорожание билетов. Если до его приезда на матч команды из Майами можно было попасть в среднем за 31 доллар. Теперь же американцам придется раскошелиться аж на 252 бакса! Получается, что футбольное зрелище на побережье Атлантики за короткий промежуток времени подорожало в восемь раз.

Скорее всего, такая цена далеко не предел. На первый матч Месси в новой футболке за билеты отдавали больше тысячи долларов, а сейчас игрок набирает такие обороты, что в скором времени попасть на игру «Интер Майами» станет еще сложнее.

Похоже, что Дэвид Бекхэм жалеет, что его команда играет на таком не самом вместительном стадионе. Правда, через пару лет клуб собирается переехать на другую арену.