Совладелец «Интер Майами» и легенда «МЮ» Дэвид Бекхэм шокировал болельщика, встретившего его в барбекю «Blu’s Barbeque». перед матчем против «Далласа» в Кубке Лиг.

Жена Бекхэма Виктория опубликовала видео в своей истории в социальных сетях.

«Ты Дэвид… Дэвид Бекхэм. Ты Дэвид, о мой бог».

У болельщика перехватило дыхание от встречи с Бекхэмом, и он забавно ответил на вопрос бывшего футболиста о том, какое его любимое блюдо в меню:

«Ты».

«Меня сейчас трясет. Я большой, большой фанат. Думаю, это единственная причина, по которой я приехал в Америку, чтобы встретиться с этим парнем… Я также слежу за Месси, все силы с «Майами!», – заявил парень.