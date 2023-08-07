Споры о том, кому проще играть - Месси в США или Роналду в СА вышли на новый уровень - в ход пошла мультипликация😅
Поклонники двух GOAT не унимаются.
У переезда Месси в МЛС и Роналду в Саудовскую Аравию уже есть мгновенный эффект - весь футбольный мир начал следить за этими чемпионатами. Трансляции «Bнтер Майами» бьют рекорды на Apple TV, а саудовский чемпионат вот-вот начнут показывать в Европе.
Стриминговая платформа DAZN ведет переговоры о приобретении прав на трансляцию игр чемпионата Саудовской Аравии и уверена, что согласует детали контракта до начала сезона, который начнется 11 августа. Годичное соглашение предусматривает трансляции игр в Великобритании, Германии и Австрии. Планируется показ матчей «Аль-Насра» в каждом туре.
Персональные же фанаты Месси и Роналду продолжают спорить, кому сейчас легче играть - Месси в США или Роналду в Саудовской Аравии. В сети даже завирусился короткий мультик, посвященный этим спорам.
А споры Мессифанов и Роналдуфанов были когда-то другими? Это же все из дошкольных времен:
- Месси сильнее Роналду!
- А Роналду сильнее Месси в тысячу раз!
- А Месси сильнее Роналду в миллиард раз!
- А Роналду сильнее Месси в квинтилион миллиардов раз!
- А Месси сильнее Роналду в квинтилион миллиардов плюс один раз!
- А чтобы ты не говорил у Роналду все равно на миллиард больше!