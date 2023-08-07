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Споры о том, кому проще играть - Месси в США или Роналду в СА вышли на новый уровень - в ход пошла мультипликация😅

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Поклонники двух GOAT не унимаются.

У переезда Месси в МЛС и Роналду в Саудовскую Аравию уже есть мгновенный эффект - весь футбольный мир начал следить за этими чемпионатами. Трансляции «Bнтер Майами» бьют рекорды на Apple TV, а саудовский чемпионат вот-вот начнут показывать в Европе.

Стриминговая платформа DAZN ведет переговоры о приобретении прав на трансляцию игр чемпионата Саудовской Аравии и уверена, что согласует детали контракта до начала сезона, который начнется 11 августа. Годичное соглашение предусматривает трансляции игр в Великобритании, Германии и Австрии. Планируется показ матчей «Аль-Насра» в каждом туре.

Персональные же фанаты Месси и Роналду продолжают спорить, кому сейчас легче играть - Месси в США или Роналду в Саудовской Аравии. В сети даже завирусился короткий мультик, посвященный этим спорам.

4 комментария

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Ну как-то тупо, якобы для Роналду было бы легко играть в МЛС, а ему даже в Саудовской Аравии не всегда получается показать себя.
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Ответ Артём барса
Ну как-то тупо, якобы для Роналду было бы легко играть в МЛС, а ему даже в Саудовской Аравии не всегда получается показать себя.
>Ну как-то тупо

А споры Мессифанов и Роналдуфанов были когда-то другими? Это же все из дошкольных времен:
- Месси сильнее Роналду!
- А Роналду сильнее Месси в тысячу раз!
- А Месси сильнее Роналду в миллиард раз!
- А Роналду сильнее Месси в квинтилион миллиардов раз!
- А Месси сильнее Роналду в квинтилион миллиардов плюс один раз!
- А чтобы ты не говорил у Роналду все равно на миллиард больше!
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Ответ bevooch
>Ну как-то тупо А споры Мессифанов и Роналдуфанов были когда-то другими? Это же все из дошкольных времен: - Месси сильнее Роналду! - А Роналду сильнее Месси в тысячу раз! - А Месси сильнее Роналду в миллиард раз! - А Роналду сильнее Месси в квинтилион миллиардов раз! - А Месси сильнее Роналду в квинтилион миллиардов плюс один раз! - А чтобы ты не говорил у Роналду все равно на миллиард больше!
😁😁😁
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