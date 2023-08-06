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Игроки «Далласа» фотографировались с Лионелем Месси после поражения в серии пенальти от «Интер Майами»📹

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Лионель Месси Лионель Месси
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Лионель Месси уже забил семь голов с момента перехода в «Интер Майами» в прошлом месяце.

Все четыре его матча пришлись на Кубок лиг – «Интер Майами» выиграл их все.

Прошедшая встреча с «Далласом» стала самой опасной за это время, команда Херардо Мартино совершила камбэк с 3-1 до 4-4 в основное время.

Именно Месси сравнял счет на 85-й минуте и перевел матч в дополнительное время, где «Майами» победил в серии пенальти.

Несмотря на горечь поражения, игроки «Далласа» не могли упустить возможность и после игры подходили к Месси, чтобы сфотографироваться.

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