Игроки «Далласа» фотографировались с Лионелем Месси после поражения в серии пенальти от «Интер Майами»📹
Лионель Месси уже забил семь голов с момента перехода в «Интер Майами» в прошлом месяце.
Все четыре его матча пришлись на Кубок лиг – «Интер Майами» выиграл их все.
Прошедшая встреча с «Далласом» стала самой опасной за это время, команда Херардо Мартино совершила камбэк с 3-1 до 4-4 в основное время.
Именно Месси сравнял счет на 85-й минуте и перевел матч в дополнительное время, где «Майами» победил в серии пенальти.
Несмотря на горечь поражения, игроки «Далласа» не могли упустить возможность и после игры подходили к Месси, чтобы сфотографироваться.
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