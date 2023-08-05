60-летний Винченцо Ла Порта пойман итальянской полицией после того, как был обнаружен по фотографии, связанной с футболом.

Этот человек считается один из самых опасных сбежавших преступников Италии, его не могли поймать больше 11 лет. Утверждается, что у него есть связи с бандой Каморра в Неаполе.

К сожалению для него, когда «Наполи» выиграл Серию А, он был замечен празднующим чемпионский титул среди болельщиков в Греции. Так полиции и удалось его выследить.

Полиция Неаполя заявила: «Его предала страсть к футболу и «Наполи». Из-за победы в чемпионате он не смог устоять и отправился праздновать.

Вот предполагаемая фотография, которая выдала известного преступника.

Необходимые выводы сделайте сами.