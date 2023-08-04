«Интер Майами» по-прежнему занимает последнее место в Восточном дивизионе и проведет следующий матч в рамках MLS только 20 августа. Однако в Америке идет Кубок Лиги с американскими и мексиканскими командами, который обожают местные из-за игр на вылет.

Это достаточно престижное соревнование (и некоторые команды относятся к нему слишком серьезно), поскольку три лучшие попадают в Кубок чемпионов КОНКАКАФ.

«Интер Майами», усилившийся тремя чемпионами мира (Месси, Бускетсом и Альбой), выиграл 3 из 3 своих матчей:

2:1 против «Крус Асуль»;

4:0 против «Атланты Юнайтед»;

3:1 против «Орландо Сити».

Чтобы вы понимали, «Атланта» и «Орландо» идут близко к верху таблицы своей конференции и проводят гораздо более удачный сезон, чем «Майами». Но магия Месси делает свое дело: он забивал в каждой игре, сейчас у Лео 5+1 в 3 матчах.

7 августа «Майами» встретится с ««Далласом» в раунде 1/8.