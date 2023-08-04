Гаспачо
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Как дела у «Майами» после прихода Месси? Все еще на дне в лиге, но в престижном кубке не оставляют никому шансов. Цифры Лео – космос

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«Интер Майами» по-прежнему занимает последнее место в Восточном дивизионе и проведет следующий матч в рамках MLS только 20 августа. Однако в Америке идет Кубок Лиги с американскими и мексиканскими командами, который обожают местные из-за игр на вылет.

Это достаточно престижное соревнование (и некоторые команды относятся к нему слишком серьезно), поскольку три лучшие попадают в Кубок чемпионов КОНКАКАФ.

«Интер Майами», усилившийся тремя чемпионами мира (Месси, Бускетсом и Альбой), выиграл 3 из 3 своих матчей:

2:1 против «Крус Асуль»;

4:0 против «Атланты Юнайтед»;

3:1 против «Орландо Сити».

Чтобы вы понимали, «Атланта» и «Орландо» идут близко к верху таблицы своей конференции и проводят гораздо более удачный сезон, чем «Майами». Но магия Месси делает свое дело: он забивал в каждой игре, сейчас у Лео 5+1 в 3 матчах.

7 августа «Майами» встретится с ««Далласом» в раунде 1/8.

2 комментария

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Ответ Пацанчик реальный
Ждём кучу комментариев о том,как же велик Лео Месси и о том,что Роналду ничего не может в «лиге верблюдов»!Самое смешное что за половинной этих комментариев от разных ников стоит один и тот же человек!)
сам с собой общаешься?
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