20 комментариев

«Это стоило каждой секунды»

Переход Лионеля Месси в «Интер Майами» потряс всю Америку. Один из величайших футболистов на планете выбрал МЛС для нового этапа своей карьеры, и теперь миллионы американцев мечтают хотя бы мельком увидеть Лео. Кристиану Саламанке, сотруднику клининговой компании на стадионе DRV PNK, это удалось, однако он поплатился за это работой.

В интервью La Nacion Саламанка рассказал:

«Мне нужно было мыть туалеты в районе парковки автобусов. К счастью, я был там, когда автобус прибыл и все игроки вышли из него. Последним был Месси.

Я крикнул ему: «Эй, чемпион мира», и он повернулся, чтобы посмотреть на меня. Я поднял свою форменную рубашку, а под ней была футболка сборной Аргентины и маркер. Он дал мне свой автограф. Сразу же подоспела охрана, они вывели меня и выставили меня с моей работы, но это стоило каждой секунды!»

Наказание действительно выглядит сурово, но Саламанка должен был быть хорошо осведомлен о политике «Интер Майами»: сотрудников клуба и сторонних работников просят быть профессионалами и не беспокоить футболистов или кого-либо ради фотографий или автографов.