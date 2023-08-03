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Уволен на месте. Автограф Лионеля Месси стоил сотруднику стадиона «Интер Майами» работы, но он ни капли об этом не жалеет

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«Это стоило каждой секунды»

Переход Лионеля Месси в «Интер Майами» потряс всю Америку. Один из величайших футболистов на планете выбрал МЛС для нового этапа своей карьеры, и теперь миллионы американцев мечтают хотя бы мельком увидеть Лео. Кристиану Саламанке, сотруднику клининговой компании на стадионе DRV PNK, это удалось, однако он поплатился за это работой.

В интервью La Nacion Саламанка рассказал:

«Мне нужно было мыть туалеты в районе парковки автобусов. К счастью, я был там, когда автобус прибыл и все игроки вышли из него. Последним был Месси.

Я крикнул ему: «Эй, чемпион мира», и он повернулся, чтобы посмотреть на меня. Я поднял свою форменную рубашку, а под ней была футболка сборной Аргентины и маркер. Он дал мне свой автограф. Сразу же подоспела охрана, они вывели меня и выставили меня с моей работы, но это стоило каждой секунды!»

Наказание действительно выглядит сурово, но Саламанка должен был быть хорошо осведомлен о политике «Интер Майами»: сотрудников клуба и сторонних работников просят быть профессионалами и не беспокоить футболистов или кого-либо ради фотографий или автографов.

20 комментариев

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fellx расслабся)
Это шейхи купили все клубы МЛС что бы они пропускали, это ФИФА подкупила всех судей, что бы они тащили.
Все по старой схеме:
Подходят шейхи с фифа к Коману, Тчуамени, Ван Дейку и говорят - вы должны промазать пенки.
Коло Муани приказали попасть в ногу Мартинесу.

Так и тут, шейхи и фифа пригрозили МЛС и судьям что лишат их завтраков и приказали тащить Месси.
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+15
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Ответ fellx
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будем честны, несмотря на наличие Месси, никому не интересна МЛС настолько, чтобы смотреть матчи.
+13
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+10
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Месси - эй, чемпион мира
Роналду - эй, чемпион Люксембурга
+6
-1
+5
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Величайших, которым так могут крикнуть - Эй Чемпион Мира, только трое - Месси, Пеле и Марадона.

А есть те, кому можно крикнуть - эй, а где твои голы в плей офф ЧМ и какого цвета твой Кубок?😂
+10
-6
+4
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Ответ VERBLYUD
Странно, что они не пишут, что это шейхи и ФИФА подстроили так, чтобы Алвес сел в тюрьму и больше не выигрывал трофеи, чтобы Месси мог обойти его по титулам)))).
Ты им подал идею😂
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Ответ Oleg
fellx расслабся) Это шейхи купили все клубы МЛС что бы они пропускали, это ФИФА подкупила всех судей, что бы они тащили. Все по старой схеме: Подходят шейхи с фифа к Коману, Тчуамени, Ван Дейку и говорят - вы должны промазать пенки. Коло Муани приказали попасть в ногу Мартинесу. Так и тут, шейхи и фифа пригрозили МЛС и судьям что лишат их завтраков и приказали тащить Месси.
Странно, что они не пишут, что это шейхи и ФИФА подстроили так, чтобы Алвес сел в тюрьму и больше не выигрывал трофеи, чтобы Месси мог обойти его по титулам)))).
+4
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Счастливчик
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Ответ uchiyamada
сотрудник клининговой компании - звучит гораздо лучше, чем уборщик или мойщик туалетов.
А "просят быть профессионалами" - лучше, чем "знать свое место")))
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Ответ Игорь Климов
Ха-ха, отличный ответ, респект!
На бред фан базы роналду только так)
18.12.2022 слишком сильно их психика была повреждена, теперь эти Шариковы на стадии - а у него отвалился хвост)
+5
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Ответ Oleg
На бред фан базы роналду только так) 18.12.2022 слишком сильно их психика была повреждена, теперь эти Шариковы на стадии - а у него отвалился хвост)
Factos! 🇦🇷
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Ответ VERBLYUD
Странно, что они не пишут, что это шейхи и ФИФА подстроили так, чтобы Алвес сел в тюрьму и больше не выигрывал трофеи, чтобы Месси мог обойти его по титулам)))).
Шейхи и фифа подкупили ту девушку, что бы она соблазнила Алвеса и тот совершил насилие и сел в тюрму.
Все для того, что бы Месси мог спокойно его обойти по титулам)
Отличная версия для фан базы кринжа.
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сотрудник клининговой компании - звучит гораздо лучше, чем уборщик или мойщик туалетов.
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Ответ Oleg
fellx расслабся) Это шейхи купили все клубы МЛС что бы они пропускали, это ФИФА подкупила всех судей, что бы они тащили. Все по старой схеме: Подходят шейхи с фифа к Коману, Тчуамени, Ван Дейку и говорят - вы должны промазать пенки. Коло Муани приказали попасть в ногу Мартинесу. Так и тут, шейхи и фифа пригрозили МЛС и судьям что лишат их завтраков и приказали тащить Месси.
Ха-ха, отличный ответ, респект!
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Ну, теперь этот бывший работник стадиона будет счастливым на всю свою оставшуюся жизнь, а новую работу он себе найдёт.
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автографы это какое-то самоунижение. селфик еще как-то пойму, хоть и сам не делал бы.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Бред, какое же это беспокойство, игрокам самим за радость раздавать автографы
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Мыл туалеты, а теперь на парашу отправили
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Ответ Oleg
Величайших, которым так могут крикнуть - Эй Чемпион Мира, только трое - Месси, Пеле и Марадона. А есть те, кому можно крикнуть - эй, а где твои голы в плей офф ЧМ и какого цвета твой Кубок?😂
🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷
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Ответ Игорь Климов
Ну, теперь этот бывший работник стадиона будет счастливым на всю свою оставшуюся жизнь, а новую работу он себе найдёт.
Согласен с тобой, Игорь. На этом фоне даже могут получше работу предложить.
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