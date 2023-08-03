20 комментариев

Уволен на месте. Автограф Лионеля Месси стоил сотруднику стадиона «Интер Майами» работы, но он ни капли об этом не жалеет
«Это стоило каждой секунды»
Переход Лионеля Месси в «Интер Майами» потряс всю Америку. Один из величайших футболистов на планете выбрал МЛС для нового этапа своей карьеры, и теперь миллионы американцев мечтают хотя бы мельком увидеть Лео. Кристиану Саламанке, сотруднику клининговой компании на стадионе DRV PNK, это удалось, однако он поплатился за это работой.
В интервью La Nacion Саламанка рассказал:
«Мне нужно было мыть туалеты в районе парковки автобусов. К счастью, я был там, когда автобус прибыл и все игроки вышли из него. Последним был Месси.
Я крикнул ему: «Эй, чемпион мира», и он повернулся, чтобы посмотреть на меня. Я поднял свою форменную рубашку, а под ней была футболка сборной Аргентины и маркер. Он дал мне свой автограф. Сразу же подоспела охрана, они вывели меня и выставили меня с моей работы, но это стоило каждой секунды!»
Наказание действительно выглядит сурово, но Саламанка должен был быть хорошо осведомлен о политике «Интер Майами»: сотрудников клуба и сторонних работников просят быть профессионалами и не беспокоить футболистов или кого-либо ради фотографий или автографов.
Это шейхи купили все клубы МЛС что бы они пропускали, это ФИФА подкупила всех судей, что бы они тащили.
Все по старой схеме:
Подходят шейхи с фифа к Коману, Тчуамени, Ван Дейку и говорят - вы должны промазать пенки.
Коло Муани приказали попасть в ногу Мартинесу.
Так и тут, шейхи и фифа пригрозили МЛС и судьям что лишат их завтраков и приказали тащить Месси.
Роналду - эй, чемпион Люксембурга
А есть те, кому можно крикнуть - эй, а где твои голы в плей офф ЧМ и какого цвета твой Кубок?😂
18.12.2022 слишком сильно их психика была повреждена, теперь эти Шариковы на стадии - а у него отвалился хвост)
Все для того, что бы Месси мог спокойно его обойти по титулам)
Отличная версия для фан базы кринжа.