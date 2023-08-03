Не пожалели денег.

Аргентинский журналист Пабло Гиральт разместил видео того, как оригинально можно потребовать у президента любимого клуба больше трансферов.

Болельщики бразильского «Палмейрас» узнали, что президент Лейла Перейра отправился в отпуск в Нью-Йорк. Тогда они заказали рекламу на большом экране, расположенном на центральной площади города − на Таймс-сквер.

«Где новые игроки? Выполняй свои обещания и держи слово! Я люблю тебя, моя жизнь».

В прошлом сезоне «Палмейрас» стал чемпионом бразильской Серии А, а в этом занимает третье место с отставанием от лидирующего «Ботафаго» на 12 очков. В это трансферное окно клуб приобрел 5 новичков, заплатив за них в общем 25 млн евро. Самым дорогим приобретением стал форвард Хосе Мануэль Лопес из «Лануса», за которого отдали 9,5 млн.

Болельщики «Палмейрас» известны своим бурным нравом. Они нередко участвуют в потасовках с фанатами других бразильских клубов. Однако в этот раз они решили проявить креатив и смекалку.