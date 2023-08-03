🎥 Дембеле скоро прибудет в Париж. Усмана заметили в аэропорту Барселоны
В скором времени Дембеле станет игроком «ПСЖ», это уже очевидно.
Днем 3 августа Усмана заметили в аэропорту Барселоны. Издание Diario Sport сообщает, что француз отправится в Париж.
По сведениям RMC Sport, «ПСЖ» достиг полной договоренности с «Барселоной» о переходе Дембеле. Вингер подпишет с парижанами 5-летний контракт.
Трансфер обойдется «ПСЖ» в 50 млн евро, 25 млн получит «блауграна», а оставшаяся сумма достанется самому игроку и его агенту.
Ожидается, что Усман приступит к тренировкам с подопечными Энрике уже в понедельник, 7 августа.
Как смотрите на трансфер Дембеле в «ПСЖ»? Вингер сможет раскрыться в столице Франции?
Че за подстава пишите правильно и точно!
Ладно уж получит Барса эти 25 лямов из 50, но пусть хотя бы на эти деньги зарегаем Роке, и других игроков, а не будем сразу тратить их как с голодного края
Тем более еще Нико и Риада на общую сумму 12,5 лямов продали
Надо еще Деста и Легла к черту продать
А вот эта ситуация реально подставная