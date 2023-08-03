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🎥 Дембеле скоро прибудет в Париж. Усмана заметили в аэропорту Барселоны

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В скором времени Дембеле станет игроком «ПСЖ», это уже очевидно.

Днем 3 августа Усмана заметили в аэропорту Барселоны. Издание Diario Sport сообщает, что француз отправится в Париж.

По сведениям RMC Sport, «ПСЖ» достиг полной договоренности с «Барселоной» о переходе Дембеле. Вингер подпишет с парижанами 5-летний контракт.

Трансфер обойдется «ПСЖ» в 50 млн евро, 25 млн получит «блауграна», а оставшаяся сумма достанется самому игроку и его агенту.

Ожидается, что Усман приступит к тренировкам с подопечными Энрике уже в понедельник, 7 августа.

Как смотрите на трансфер Дембеле в «ПСЖ»? Вингер сможет раскрыться в столице Франции?

5 комментариев

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Ну и ### с ним ).
+3
0
+3
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Ответ Данила Макаров
Че за херня вчера только писали что если Дембеле с ПСЖ не подпишут контракт до 3 июня то отступные 100 лямов, а не 50 Че за подстава пишите правильно и точно! Ладно уж получит Барса эти 25 лямов из 50, но пусть хотя бы на эти деньги зарегаем Роке, и других игроков, а не будем сразу тратить их как с голодного края Тем более еще Нико и Риада на общую сумму 12,5 лямов продали Надо еще Деста и Легла к черту продать А вот эта ситуация реально подставная
Вроде этот пункт был бы актуальным , если бы ПСЖ не уведомил Барсу до 31го июля . А они успели
+1
0
+1
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Главное не травмироваться в самолёте.
0
0
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Че за херня вчера только писали что если Дембеле с ПСЖ не подпишут контракт до 3 июня то отступные 100 лямов, а не 50
Че за подстава пишите правильно и точно!
Ладно уж получит Барса эти 25 лямов из 50, но пусть хотя бы на эти деньги зарегаем Роке, и других игроков, а не будем сразу тратить их как с голодного края
Тем более еще Нико и Риада на общую сумму 12,5 лямов продали
Надо еще Деста и Легла к черту продать
А вот эта ситуация реально подставная
0
0
0
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Пока Дембеле спс за все что ты для нас сделал (точнее нечего) и много играй менше травмируются хотя нам пофиг вали быстрее
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