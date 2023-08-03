В скором времени Дембеле станет игроком «ПСЖ», это уже очевидно.

Днем 3 августа Усмана заметили в аэропорту Барселоны. Издание Diario Sport сообщает, что француз отправится в Париж.

По сведениям RMC Sport, «ПСЖ» достиг полной договоренности с «Барселоной» о переходе Дембеле. Вингер подпишет с парижанами 5-летний контракт.

Трансфер обойдется «ПСЖ» в 50 млн евро, 25 млн получит «блауграна», а оставшаяся сумма достанется самому игроку и его агенту.

Ожидается, что Усман приступит к тренировкам с подопечными Энрике уже в понедельник, 7 августа.

Как смотрите на трансфер Дембеле в «ПСЖ»? Вингер сможет раскрыться в столице Франции?