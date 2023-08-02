Гаспачо
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«Это точно женщины?» Странный эпизод из женского футбола заставил болельщиков засомневаться в половой принадлежности некоторых футболисток😱

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Деликатный вопрос.

Случай произошел в матче сборной Норвегии с одной из африканских сборных - в момент исполнения штрафного удара футболистки, находившиеся в стенке заняли классическую для мужского футбола позу, зачем-то прикрыв паховую область.

У болельщиков это вызвало резонные вопросы в комментариях к фото. Отметим, что обычно в женском футболе игроки в стенке стоят, скрестив руки на груди.

2 комментария

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У третьей (*его) вообще стальные яйца
+3
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+3
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Был на спортсе материал о женской сборной Ирана⚽️
0
0
0
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