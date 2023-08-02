7 комментариев

На трибунах негде яблоку упасть - все хотят увидеть аргентинского гения.

Лионель Месси принес очередную победу «Интер Майами» над «Орландо Сити» (3:1) в 1/16 финала Кубка лиг.

Аргентинец сделал дубль в этой игре. Всего в 3 матчах за клуб МЛС на его счету 5 голов и одна результативная передача.

Трибуны в какой-то момент начали хором скандировать фамилию аргентинца, чем явно очень порадовали Лео.

«Все сыграли отлично, очень рад победе! Спокойной ночи, Майами!» – написал после матча Месси у себя в инстаграме.