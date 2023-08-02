Гаспачо
Блог

🙏🏻🙏🏻🙏🏻Месси боготворят в США, и ему явно это нравится: такой любви Лео не испытывал со времен «Барселоны» 💕💕💕

Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
Интер Майами Интер Майами
Барселона Барселона
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

На трибунах негде яблоку упасть - все хотят увидеть аргентинского гения.

Лионель Месси принес очередную победу «Интер Майами» над «Орландо Сити» (3:1) в 1/16 финала Кубка лиг.

Аргентинец сделал дубль в этой игре. Всего в 3 матчах за клуб МЛС на его счету 5 голов и одна результативная передача.

Трибуны в какой-то момент начали хором скандировать фамилию аргентинца, чем явно очень порадовали Лео.

«Все сыграли отлично, очень рад победе! Спокойной ночи, Майами!» – написал после матча Месси у себя в инстаграме.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Месси величайший гений футбола в истории 👑🇦🇷😎
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
рад за него )
ЗМ получит , америка с ума сойдет)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
правильный выбор
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лео Месси величайший футболист современности, гений!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Еще пенальти не стал пробивать и отдал одноклубнику
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Даниил Гутин
Сам бы Месси ничего не смог бы сделать если бы защита критически проседала, так что надо отметить всю команду в целом. Было непросто, но справились
да, минусуйте меня, Месси лучший, но один в поле не воин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий