Месси разрывает в США.

Лионель отметился дублем этой ночью - пострадал «Орландо». А первый гол аргентинца получился на редкость красивым - Лео принял мяч на грудь и с лета пробил по воротам. Защитник вместе вратарем могли только наслаждаться красотой гола.

На счету форварда 5 голов и одна результативная передача в 3 играх за «Интер Майами». Месси забивал в каждом из трех матчей.