Гол Месси в SlowMotion - чистый кайф: на повторе видно, как удивительно пластичен и техничен аргентинец😍😍😍
Месси разрывает в США.
Лионель отметился дублем этой ночью - пострадал «Орландо». А первый гол аргентинца получился на редкость красивым - Лео принял мяч на грудь и с лета пробил по воротам. Защитник вместе вратарем могли только наслаждаться красотой гола.
На счету форварда 5 голов и одна результативная передача в 3 играх за «Интер Майами». Месси забивал в каждом из трех матчей.
Лёня очень заряжен,видно и по игре и по эмоциям