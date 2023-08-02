Гаспачо
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Гол Месси в SlowMotion - чистый кайф: на повторе видно, как удивительно пластичен и техничен аргентинец😍😍😍

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Месси разрывает в США.

Лионель отметился дублем этой ночью - пострадал «Орландо». А первый гол аргентинца получился на редкость красивым - Лео принял мяч на грудь и с лета пробил по воротам. Защитник вместе вратарем могли только наслаждаться красотой гола.

На счету форварда 5 голов и одна результативная передача в 3 играх за «Интер Майами». Месси забивал в каждом из трех матчей.

6 комментариев

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Кстати такой дубль 🎬 с лёта,с левой и с правой !
Лёня очень заряжен,видно и по игре и по эмоциям
+6
0
+6
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Ответ Hella black
Кстати такой дубль 🎬 с лёта,с левой и с правой ! Лёня очень заряжен,видно и по игре и по эмоциям
Готовится с кайфом к КОПА 2024😎
+2
0
+2
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Отличный гол слёта, технично!
+1
0
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