🔥🔥🔥 «Месси относится к каждому матчу, как к финалу ЧМ. Мне нужно было это увидеть». Огненный матч Лео в США: дубль, первая желтая и драка в туннеле
Буйный Лионель Месси решил подлить масла в огонь унылым будням американского соккера.
Аргентинец оформил дубль в матче Кубка Лиги между «Интер Майами» и «Орландо Сити», а расстроенный соперник решил поругаться с Лео в подтрибунном помещении.
Возможно, что причиной тому послужила первая желтая карточка аргентинца в США.
Лео и Араухо продолжали конфликтовать на поле вплоть до перерыва, а потом ситуация вспыхнула. Игроков пришлось разнимать партнерам по команде, так что все обошлось довольно мирно.
Фанаты впечатлены.
💭 «Месси просто в огне».
💭 «Мы стали свидетелями нидерландского Месси».
💭 «Месси абсолютно яростный тип. Это безумие».
💭 «Месси относится к каждому матчу, как к финалу чемпионата мира. Мне нужно было это увидеть».
Будете продолжать думать, что 36-летний аргентинец уехал доигрывать?
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