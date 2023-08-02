Буйный Лионель Месси решил подлить масла в огонь унылым будням американского соккера.

Аргентинец оформил дубль в матче Кубка Лиги между «Интер Майами» и «Орландо Сити», а расстроенный соперник решил поругаться с Лео в подтрибунном помещении.

Возможно, что причиной тому послужила первая желтая карточка аргентинца в США.

Лео и Араухо продолжали конфликтовать на поле вплоть до перерыва, а потом ситуация вспыхнула. Игроков пришлось разнимать партнерам по команде, так что все обошлось довольно мирно.

Фанаты впечатлены.

💭 «Месси просто в огне».

💭 «Мы стали свидетелями нидерландского Месси».

💭 «Месси абсолютно яростный тип. Это безумие».

💭 «Месси относится к каждому матчу, как к финалу чемпионата мира. Мне нужно было это увидеть».

Будете продолжать думать, что 36-летний аргентинец уехал доигрывать?