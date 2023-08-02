Аргентинец еще и желтую умудрился получить.

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

«Интер Майами» обыграл «Орландо Сити» (3:1) в 1/16 финала турнира благодаря дублю Лионеля Месси. Он, как и Серджи Бускетс, провел на поле весь матч, Жорди Альба дебютировал за «Интер Майами», выйдя на замену на 63-й минуте.

На счету форварда 5 голов и одна результативная передача в 3 играх за «Интер Майами». Месси забивал в каждом из трех матчей.