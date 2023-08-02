11 комментариев

Почти все в отличной форме.

Фото выложил у себя в инстаграме Роналдиньо - помимо самого Винисиуса и легенд сборной Бразилии в кадр попал сын Роналдиньо Жоао Мендес.

Трио Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо на ЧМ-2002 прозвали «Ро-Ри-Ро» - именно их блистательная игра на том мундиале принесла Бразилии Кубок мира. Роналдо в Японии и Корее забил 8 мячей (в том числе победный в финале), на счету Ривалдо 5 голов, Роналдиньо отметился 2 забитыми мячами.