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Фото дня🔥🔥🔥 Винисиус встретился с легендарным треугольником Ро-Ри-Ро, выигравшем ЧМ-2002

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Почти все в отличной форме.

Фото выложил у себя в инстаграме Роналдиньо - помимо самого Винисиуса и легенд сборной Бразилии в кадр попал сын Роналдиньо Жоао Мендес.

Трио Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо на ЧМ-2002 прозвали «Ро-Ри-Ро» - именно их блистательная игра на том мундиале принесла Бразилии Кубок мира. Роналдо в Японии и Корее забил 8 мячей (в том числе победный в финале), на счету Ривалдо 5 голов, Роналдиньо отметился 2 забитыми мячами.

11 комментариев

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Renat Zagidullin
Я в такой же отличной форме, как и Роналдо 👍🏻
+9
0
+9
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Питер Пэн
Ответ Renat Zagidullin
Я в такой же отличной форме, как и Роналдо 👍🏻
Зато Ривалдо почти не изменился за 20 лет
+4
0
+4
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Он Самый
Ответ MinkoffS
Встретился с бывшими игроками Барселоны и Милана.
Роналдо мадридист!по этому он всегда с игроками Реала!
+4
-2
+2
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Маратбек Абакиров
откуда он успел отрастить себе дреды? только недавно, его расист белая штанга угнетал, у него не было дредов...
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Виктор Кашшаи
всё нормально, кроме левого🤮
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Vint-Z
Ривалдо вообще стареет? Каким был на ЧМ-2002, таким почти и остался. Во дед даёт)
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Ilia Maksiokov
вроде как это главная здезда сборной, но как же он далёк по уровню от этих легенд....
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dato ato
Ответ Renat Zagidullin
Я в такой же отличной форме, как и Роналдо 👍🏻
Там же написано , Почти )))
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