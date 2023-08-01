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Месси обошел Роналду по количеству рекордов Гиннесса. В топ-5 вошел лишь один игрок, не выступавший в Ла Лиге

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Для любого футболиста приятным бонусом к командным трофеям станут личные достижения. Установить рекорд, который войдет в знаменитую Книгу Гиннесса, – отличный способ вписать свое имя в историю.

С этим лучше остальных справляются Месси и Роналду – игроки, которых никогда не перестанут сравнивать. Но в том, что касается мировых рекордов, Лионель обошел своего португальского визави.

Официальный аккаунт Книги Гиннесса составил топ-5 футболистов с наибольшим количеством рекордов.

На первом месте расположился Месси, на его счету – 41 достижение, внесенное в знаменитый справочник. Среди прочего, Лео стал самым молодым игроком, которому удалось забить 50 голов в Лиге чемпионов. На тот момент аргентинцу было 24 года.

В 2012 году в матче ЛЧ против «Байера» нападающий оформил пента-трик, став игроком с наибольшим количеством голов, забитых в одной встрече турнира. Так же Лионелю принадлежит рекорд по количеству игр в Ла Лиге среди легионеров, таких у него аж 520.

Роналду вплотную подобрался к своему сопернику. Португалец 40 раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса. Криштиану − игрок с наибольшим количеством голов в Лиге чемпионов: на его счету 140 мячей.

Кроме того, португалец забивал в 11-ти матчах ЛЧ подряд в сезонах 2016/17 и 2017/18. В 2018 году Рон стал самым возрастным футболистом, оформившим хет-трик на чемпионате мира. На тот момент ему было 33 года и 130 дней.

Тройку рекордсменов замыкает Роберт Левандовски. Поляк сильно отстает от Месси и Роналду, 9 его достижений попали в Книгу рекордов. Почти все Роберт оформил в знаменитой встрече с «Вольфсбургом» в 2015 году.

Тогда после выхода на замену игрок «Баварии» оформил пента-трик всего за девять минут! Он стал рекордсменом по самому быстрому хет-трику (3 минуты 22 секунды), самому быстрому покеру (5 минут 42 секунды) и самому быстрому пента-трику (8 минут 59 секунд) в футболе.

Роберт получил грамоты за свои достижения, а футбольный мир – культовое фото Гвардиолы.

Сразу за Левандовским расположился Мбаппе и его 5 рекордов Гиннесса. Среди прочего, Килиан – самый молодой номинант на «Золотой мяч», он претендовал на награду в возрасте 18 лет и 293 дней.

Также француз стал игроком команды, забившей наибольшее количество голов на групповой стадии Лиги чемпионов. Мбаппе – рекордсмен по голам в финалах чемпионата мира. В финале катарского Мундиаля нападающий оформил хет-трик.

Замыкает топ Неймар, на его счету – 4 достижения, внесенных в справочник Гиннесса. Бразильцу принадлежит рекорд по самому быстрому мячу, забитому на Олимпийских играх. В 2016 году в матче против Гондураса Ней отличился всего через 14 секунд.

Не будем забывать о том, что трансфер бразильца из «Барсы» в «ПСЖ» стал самым дорогим в истории футбола. Сумма сделки составила космические 222 млн евро. Кто знает, может, совсем скоро это достижение Неймара побьет Мбаппе?

А вот симпатичная инфографика от официального аккаунта Книги рекордов Гиннесса

Какие еще рекорды футболистов, попавших в топ, сможете вспомнить вы? Какое достижение кажется вам самым впечатляющим?

3 комментария

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AnMe
«Стал рекордсменом по самому быстрому хет-трику (3 минуты 22 секунды), самому быстрому покеру (5 минут 42 секунды) и самому быстрому пента-трику (8 минут 59 секунд) в футболе.» Офигеть Роберт шарит в рекордах по голам за время во время матча. Знал только про пента-трик, приятно удивлен!
+1
0
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Unknown Forusha
Так 5 голов забивал еще холанд и адриано почему только Месси?
+2
-2
0
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rej1sta
Ответ Unknown Forusha
Так 5 голов забивал еще холанд и адриано почему только Месси?
Потому что первый
0
0
0
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