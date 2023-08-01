Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид».

«Килиан Мбаппе подписывает контракт с «Реалом»? Мне нравится такая идея.

Это было бы экстраординарное событие для Ла Лиги. Важно, чтобы мы продолжали оставаться одним из лучших чемпионатов в Европе. Все футболисты, прибывающие в Испанию, должны быть сильными.

У «Мадрида» нет экономических проблем, поэтому они могут позволить себе это. Конечно, если это случиться не в этом году, то посоревнуемся с Килианом через сезон.

Будет ли у нас меньше шансов на чемпионство? Зависит от того, как вы на это смотрите. Мы выиграли чемпионат, играя против Месси, Иньесты, Санчеса, Хави, Бускетса... Роналду, Бэйла, Бензема... Это футбол, а не имена», - заявил наставник «Атлетико».

Как вы считаете, сумеет ли Диего Симеоне выиграть второй титул Ла Лиги за 10 лет?