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«Барселона» попросила включить одного игрока «ПСЖ» в сделку по Дембеле. Каталонцы получили отказ

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Похоже, «ПСЖ» вот-вот купит Дембеле. По данным Фабрицио Романо, Усман подпишет контракт сроком на 5 лет.

Французский клуб хочет успеть оформить трансфер сегодня, 31 июля, потому что уже 1 августа отступные вингера увеличатся с 50 млн евро до 100 млн.

«Барселона» обратилась к «ПСЖ» с просьбой включить Марко Верратти в сделку по Дембеле, сообщает Marca. Но, как утверждает издание, парижане ответили отказом. У «ПСЖ» есть более выгодное предложение по итальянцу. «Аль-Хилаль» готов купить Марко за 30 млн евро, пишет Le Parisien.

Изначально саудовцы предлагали за игрока 20 млн, но получив отказ, были вынуждены увеличить свое предложение. Однако «ПСЖ» считает, что и 30 млн евро – недостаточная сумма за Верратти.

А переезд Дембеле в столицу Франции кажется неизбежным. Сообщается, что агент Дембеле попросил «Барселону» разрешить его клиенту завершить переговоры с парижанами о личных условиях и продолжительности контракта.

7 комментариев

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Rachid
Ну раз по Вератти - отказ от ПСЖ. Тогда совершено с чистой совестью Барса может тянуть время до 24 часов…)))
+14
0
+14
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Rachid
Ответ Gloxinia
не получится, все что они могут с нахмуренными лицом выступать в роли kykoлда и просто смотреть
Но попробовать потянуть резину по отправке бумаг - всё таки нужно..
+11
0
+11
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Azamat Maremshaov
Как же запарила эта трансферная сага Дембеле, что в прошлом году, что в этом. Крайне талантливый вингер у которого крайне жадный агент
+5
0
+5
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КрутойБобёр
Когда уже из команды свалят все проститутки
+3
0
+3
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Rustam Japbarov
Ответ Gloxinia
не получится, все что они могут с нахмуренными лицом выступать в роли kykoлда и просто смотреть
Все как ты любишь
+1
0
+1
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