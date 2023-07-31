7 комментариев

Похоже, «ПСЖ» вот-вот купит Дембеле. По данным Фабрицио Романо, Усман подпишет контракт сроком на 5 лет.

Французский клуб хочет успеть оформить трансфер сегодня, 31 июля, потому что уже 1 августа отступные вингера увеличатся с 50 млн евро до 100 млн.

«Барселона» обратилась к «ПСЖ» с просьбой включить Марко Верратти в сделку по Дембеле, сообщает Marca. Но, как утверждает издание, парижане ответили отказом. У «ПСЖ» есть более выгодное предложение по итальянцу. «Аль-Хилаль» готов купить Марко за 30 млн евро, пишет Le Parisien.

Изначально саудовцы предлагали за игрока 20 млн, но получив отказ, были вынуждены увеличить свое предложение. Однако «ПСЖ» считает, что и 30 млн евро – недостаточная сумма за Верратти.

А переезд Дембеле в столицу Франции кажется неизбежным. Сообщается, что агент Дембеле попросил «Барселону» разрешить его клиенту завершить переговоры с парижанами о личных условиях и продолжительности контракта.