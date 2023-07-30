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😰😰😰 Стример-фанат Роналду IShowSpeed выложил тревожное видео. У него опух глаз и сильные головные боли. Пришлось вызывать скорую помощь

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Стример IShowSpeed, известный футбольными реакциями, сообщил, что его срочно забрали в больницу из-за постоянной сильной головной боли.

Ранее молодой человек жаловался, что испытывает сильные головные боли, классифицировав их, как кластерные. Сегодня он выложил видео, на котором виден опухший правый глаз - парень сообщил, что его везут в больницу. «У меня глаз опухает. Такое ощущение, что кто-то в него колит. Кажется, будто кто-то нож в глаз вонзает. Бум, бум, бум, бум в правый глаз и висок. Буквально в точности так» - рассказал IShowSpeed.

А так он выглядел еще вчера.

Здоровья! Следим за событиями.

2 комментария

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Urmatbek Abzhalov
Можно поменьше этого австралопитека?
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kun.daniel
Надеюсь, закончит он свою карьеру. Терпеть не могу его.
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paffnucii
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