Стример IShowSpeed, известный футбольными реакциями, сообщил, что его срочно забрали в больницу из-за постоянной сильной головной боли.

Ранее молодой человек жаловался, что испытывает сильные головные боли, классифицировав их, как кластерные. Сегодня он выложил видео, на котором виден опухший правый глаз - парень сообщил, что его везут в больницу. «У меня глаз опухает. Такое ощущение, что кто-то в него колит. Кажется, будто кто-то нож в глаз вонзает. Бум, бум, бум, бум в правый глаз и висок. Буквально в точности так» - рассказал IShowSpeed.

А так он выглядел еще вчера.

Здоровья! Следим за событиями.